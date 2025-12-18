I percorsi sono diversi ma il concetto attorno a cui ruotano è lo stesso: alcuni giocatori che in questa stagione stanno portando in alto un Sassuolo competitivo sarebbero potuti essere giocatori del Torino. Si possono identificare due percorsi distinti per questi: c'è chi già era del Sassuolo e, con voci più o meno concrete, avrebbe potuto far parte di un accordo tra la società neroverde e quella granata, e chi, invece, proprio nella sessione di calciomercato in cui è approdato a Sassuolo, è stato accostato anche al Torino. Naturalmente, molti giocatori sono stati vicini a indossare la maglia granata in più occasioni: è possibile che questi due percorsi distinti si siano incrociati per alcuni. Per dovere di cronaca, occorre dire che soltanto un giocatore ha completato questo passaggio, per altro in maniera inversa: Sebastian Walukiewicz è in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo, proprio dal Torino.
Il tema
Il Sassuolo che avrebbe potuto essere… Toro
Quelli che il Sassuolo avrebbe potuto vendere al Torino—
Alla prima categoria appartiene sicuramente il portiere: Stefano Turati. Oggi infortunato, l'estremo difensore italiano ha vestito negli anni le maglie anche di Monza e Frosinone, ma di fatto rimanendo di proprietà neroverde dalle giovanili. Turati è stato considerato possibile sostituto di Milinkovic-Savic per tutto il principio della scorsa estate, quando poi il Torino ha virato su Franco Israel. Un discorso simile vale per Josh Doig. Il terzino scozzese piaceva a Vagnati già quando è passato dall'Hibernian al Verona e poi ancora quando, nel gennaio 2024, è approdato in neroverde. Come terzino, aveva le caratteristiche che servivano ai granata ed è stato più volte accostato al Toro, senza però mai riuscire a completare il trasferimento. Altri due giocatori sono stati accostati in un ipotetico e verosimile passaggio Sassuolo-Torino: Volpato e Laurienté. Il primo è un talento che nel trasferimento dalla Roma ai neroverdi si è messo in mostra: è stato più volte accostato alla maglia granata e quest'estate sembravano l'unica alternativa insieme a Oristanio. Alla fine, varie situazioni hanno portato il Toro a cambiare completamente profilo acquistando Asllani, ma Volpato era una possibilità concreta. Meno concrete, forse, le voci su Laurienté: il francese è un grande talento e ha in qualche modo stupito che avesse deciso di rimanere con il Sassuolo in Serie B, ma il calciomercato - nonostante le varie voci - non l'ha mai portato a vestire la maglia granata.
Quelli che invece del Sassuolo...—
Non sono pochi neanche i giocatori che il Sassuolo ha acquistato in quelle che, talvolta, si è potuto chiamare delle sfide a due con il Torino. Altre volte, invece, ci sono stati soltanto interessamenti dai granata, ma in momenti diversi del calciomercato. Quest'ultimo è il caso di due difensori che nella stessa sessione, la scorsa estate, hanno completato il trasferimento dal Venezia al Sassuolo: si tratta di Fali Candé e Jay Idzes. I due difensori hanno fatto molto bene in laguna e per questo hanno attirato le attenzioni di vari club di Serie A. In realtà, l'indonesiano era vicino al Torino già nell'estate precedente, quando Vanoli è arrivato sulla panchina granata, ma poi il Toro si è avvicinato a entrambi i profili anche nel corso dell'ultima estate. Col senno di poi, forse almeno uno dei due sarebbe servito... A terminare questa trafila di giocatori, non si può non citare un attaccante: Walid Cheddira. La punta marocchina è una di quelle che è stata accostata al Torino a più riprese: prima quando faceva la differenza con il Bari, poi quando trovava poco spazio a Napoli ma continuava a fare la differenza con il Frosinone e poi ancora quando si è infortunato Zapata. Non è mai riuscito ad arrivare in granata, ma al momento il Sassuolo può sfruttarlo in prestito, sempre dal club partenopeo. Non la miglior stagione per Cheddira, ma a Torino si parlava di voci di mercato concrete. Come in molti di questi casi, in realtà...
