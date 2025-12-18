Il Sassuolo che avrebbe potuto essere… Toro

Tra incroci di mercato e obiettivi sfumati, sono tanti i giocatori neroverdi che avrebbero potuto vestire il granata

Davide Bonsignore Redattore 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 12:05)

I percorsi sono diversi ma il concetto attorno a cui ruotano è lo stesso: alcuni giocatori che in questa stagione stanno portando in alto un Sassuolo competitivo sarebbero potuti essere giocatori del Torino. Si possono identificare due percorsi distinti per questi: c'è chi già era del Sassuolo e, con voci più o meno concrete, avrebbe potuto far parte di un accordo tra la società neroverde e quella granata, e chi, invece, proprio nella sessione di calciomercato in cui è approdato a Sassuolo, è stato accostato anche al Torino. Naturalmente, molti giocatori sono stati vicini a indossare la maglia granata in più occasioni: è possibile che questi due percorsi distinti si siano incrociati per alcuni. Per dovere di cronaca, occorre dire che soltanto un giocatore ha completato questo passaggio, per altro in maniera inversa: Sebastian Walukiewicz è in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo, proprio dal Torino.

Quelli che il Sassuolo avrebbe potuto vendere al Torino — Alla prima categoria appartiene sicuramente il portiere: Stefano Turati. Oggi infortunato, l'estremo difensore italiano ha vestito negli anni le maglie anche di Monza e Frosinone, ma di fatto rimanendo di proprietà neroverde dalle giovanili. Turati è stato considerato possibile sostituto di Milinkovic-Savic per tutto il principio della scorsa estate, quando poi il Torino ha virato su Franco Israel. Un discorso simile vale per Josh Doig. Il terzino scozzese piaceva a Vagnati già quando è passato dall'Hibernian al Verona e poi ancora quando, nel gennaio 2024, è approdato in neroverde. Come terzino, aveva le caratteristiche che servivano ai granata ed è stato più volte accostato al Toro, senza però mai riuscire a completare il trasferimento. Altri due giocatori sono stati accostati in un ipotetico e verosimile passaggio Sassuolo-Torino: Volpato e Laurienté. Il primo è un talento che nel trasferimento dalla Roma ai neroverdi si è messo in mostra: è stato più volte accostato alla maglia granata e quest'estate sembravano l'unica alternativa insieme a Oristanio. Alla fine, varie situazioni hanno portato il Toro a cambiare completamente profilo acquistando Asllani, ma Volpato era una possibilità concreta. Meno concrete, forse, le voci su Laurienté: il francese è un grande talento e ha in qualche modo stupito che avesse deciso di rimanere con il Sassuolo in Serie B, ma il calciomercato - nonostante le varie voci - non l'ha mai portato a vestire la maglia granata.

Quelli che invece del Sassuolo... — Non sono pochi neanche i giocatori che il Sassuolo ha acquistato in quelle che, talvolta, si è potuto chiamare delle sfide a due con il Torino. Altre volte, invece, ci sono stati soltanto interessamenti dai granata, ma in momenti diversi del calciomercato. Quest'ultimo è il caso di due difensori che nella stessa sessione, la scorsa estate, hanno completato il trasferimento dal Venezia al Sassuolo: si tratta di Fali Candé e Jay Idzes. I due difensori hanno fatto molto bene in laguna e per questo hanno attirato le attenzioni di vari club di Serie A. In realtà, l'indonesiano era vicino al Torino già nell'estate precedente, quando Vanoli è arrivato sulla panchina granata, ma poi il Toro si è avvicinato a entrambi i profili anche nel corso dell'ultima estate. Col senno di poi, forse almeno uno dei due sarebbe servito... A terminare questa trafila di giocatori, non si può non citare un attaccante: Walid Cheddira. La punta marocchina è una di quelle che è stata accostata al Torino a più riprese: prima quando faceva la differenza con il Bari, poi quando trovava poco spazio a Napoli ma continuava a fare la differenza con il Frosinone e poi ancora quando si è infortunato Zapata. Non è mai riuscito ad arrivare in granata, ma al momento il Sassuolo può sfruttarlo in prestito, sempre dal club partenopeo. Non la miglior stagione per Cheddira, ma a Torino si parlava di voci di mercato concrete. Come in molti di questi casi, in realtà...