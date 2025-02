Ilic ancora out per il Milan. Vanoli lo avverte: “Ora c’è anche Casadei”

Si sta per concludere il periodo di preparazione del Torino verso la partita contro il Milan che è in programma per domani - sabato 22 febbraio - e il tecnico Paolo Vanoli ha presentato in conferenza stampa questo match soffermandosi anche su un calciatore del Toro che è tornato ad allenarsi al Filadelfia dopo un periodo di assenza. Si tratta di Ivan Ilic che aveva già lasciato la squadra per firmare con lo Spartak Mosca ma, dopo lo svolgimento delle visite mediche, la trattativa è naufragata e così il centrocampista serbo è tornato ad allenarsi al Filadelfia. Ilic, tuttavia, sta ancora recuperando da alcuni problemi fisici: è fuori dalla gara del 5 gennaio contro il Parma, ha saltato la sfida contro il Bologna e la sua assenza perdurerà anche contro il Milan. Il centrocampista rimane tuttavia nella lista dei 25 per la Serie A.

Vanoli riaccoglie Ilic ma gli chiede maggiore impegno e dedizione

Nel corso della conferenza stampa pre-Milan, Vanoli ha risposto in maniera molto schietta ad una domanda su Ivan Ilic con queste parole: "Non ci ho ancora parlato perché sta lavorando a parte e la settimana prossima tornerà in gruppo. Sulle dinamiche di mercato non mi concentro. Ha avuto l’opportunità di andare ma non si è concretizzata. L’ho sempre reputato importante ma ora c’è un centrocampista in più. Non c’è bisogno che l’allenatore lo motivi. Deve mettersi a correre di più". Ilic, dunque, vive una situazione non certo facile. Il centrocampista ex Verona dovrà mettersi in gioco in allenamento dimostrando di avere fame sapendo che però è arrivato nel mercato di gennaio un giocatore su cui il Torino ha investito, come Cesare Casadei. Già in precedenza, peraltro, il serbo - nonostante a inizio stagione fosse tra i titolari - aveva perso centralità nelle gerarchie di Vanoli tra qualche problema fisico di troppo e scelte tecniche dell'allenatore, che già in passato aveva esternato qualche perplessità sul reale coinvolgimento emotivo di Ilic nel suo gruppo squadra. Il Torino gioca al momento con due centrocampisti centrali di cui uno è il capitano e titolare indiscutibile Samuele Ricci. Rimane un posto nell'undici titolare ed è facile prevedere che in prospettiva possa essere occupato da Casadei, mentre in rosa rimangono altri elementi affidabili come Gineitis, Tameze e Linetty. Per il serbo, dunque, la strada appare ora tutta in salita.