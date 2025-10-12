İlkhan è un mistero: decisivo anche in Nazionale, ma perchè Baroni non lo vede?

Il centrocampista granata si fa notare anche con la Turchia Under 21, ma al Torino...

Davide Bonsignore Redattore 12 ottobre - 17:38

Torna a far parlare di sé e torna ad insinuare molti dubbi nel popolo granata Emirhan İlkhan. Il centrocampista granata nella sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria con la Turchia Under 21 si è reso protagonista nella vittoria per 2-0 contro la Lituania: è sua la rete, siglata all'84', che ha permesse ai turchi di assicurarsi i 3 punti. Ma, al di là del gol, il numero 6 granata ha comunque portato a termine una prestazione di livello, rendendosi molto partecipe all'interno del gioco, sia per quantità (e in fase difensiva, e in fase di impostazione) sia per qualità. La proficua sosta Nazionali porta, però, nuovamente a chiedersi: se gioca bene sia in Nazionale, sia con il club, perché Baroni non schiera Emirhan İlkhan?

Ilkhan resta un mistero: dalla svolta alla panchina — Perché decisamente, İlkhan è stato la causa dell'epifania del Torino. Nel senso più letterario del termine, alla prima sfida stagionale, contro il Modena, in Coppa Italia, l'ingresso del giovane turco ha permesso ai granata di comprendere quanto fosse controproducente il 4-2-3-1 in quel momento e quanto invece fosse necessaria la presenza di un regista a centrocampo. Riflettendoci su, il solo ingresso di İlkhan ha spostato l'attenzione da un modulo all'altro, ma anche da un giocatore all'altro sul calciomercato: non è arrivato Oristanio, ma Asllani. Proprio l'approdo sotto la Mole dell'albanese ha ridotto l'attenzione del tecnico nei confronti del turco, che pure era titolare contro l'Inter e si è presentato come l'unico a meritare una sufficienza nella sfida di San Siro. L'arrivo, proprio dai nerazzurri, di Asllani si sapeva avrebbe fatto di Ilkhan un sostituto, ma il pensiero comune era che potesse diventare il secondo dell'albanese, non una riserva completamente assente nelle rotazioni di Baroni. Perché di fatto, da quella prima giornata di Serie A, İlkhan non ha più visto il campo con la maglia granata. L'ha visto eccome con quella biancorossa della Turchia e si è messo in mostra: non sembra che le motivazioni di un suo impiego così parco con il club siano da ricercare nella qualità, forse nelle caratteristiche...

İlkhan ha caratteristiche diverse, ma potrebbe servire... — Asllani è un giocatore che ha già messo in evidenza più qualità e ha anche più esperienza rispetto ad İlkhan: è giusto che sia titolare, non ci sono dubbi. İlkhan si è mostrato valido come regista, ma ha anche mostrato caratteristiche più offensive rispetto a quelle che potrebbe avere un tradizionale vertice basso. In ogni caso, le sue qualità non sembra possano essere messe in discussione. Non resta che chiedersi se il centrocampista turco abbia caratteristiche che effettivamente, in tutte le partite dopo Inter-Torino, non potessero servire ai granata. Anche qua, però, ci sono dei dubbi. Tameze si è mostrato come un giocatore estremamente utile nelle rotazioni di Baroni, in grado di giocare sia a centrocampo, sia in difesa. Eppure, in alcuni frangenti di gara, quando il Toro si è trovato in svantaggio, un elemento offensivo, con gamba e creatività, come İlkhan sarebbe potuto tornare utile. Insomma, restano tanti dubbi. E a questo punto la speranza è che, a maggior ragione dopo l'ottima prestazione con la Turchia Under 21, i dubbi siano venuti anche a Baroni.