Inizia in maniera disastrosa il campionato del Torino che perde con un sonoro 5-0 a San Siro contro l'Inter nel primo turno di Serie A. I granata vengono schiacciati dai nerazzurri subendo due gol nel primo tempo e tre nel secondo, un passivo che evidenza come la fase difensiva del Toro di Baroni sia in grande difficoltà. Questo problema è stato accentuato ancora di più dal fatto che almeno un paio di reti dell'Inter sono arrivate con un grosso aiuto della difesa del Torino che ha commesso errori piuttosto evidenti.
tor toro approfondimenti Inter-Torino 5-0, l’analisi dei gol: la costruzione dal basso regala tre reti
postpartita
Inter-Torino 5-0, l’analisi dei gol: la costruzione dal basso regala tre reti
Nella difesa del Toro non funziona nulla contro l'Inter: i granata si ostinano a usare la costruzione dal basso ma regalano tre gol