Inter-Torino 5-0, l’analisi dei gol: la costruzione dal basso regala tre reti

Inizia in maniera disastrosa il campionato del Torino che perde con un sonoro 5-0 a San Siro contro l'Inter nel primo turno di Serie A. I granata vengono schiacciati dai nerazzurri subendo due gol nel primo tempo e tre nel secondo, un passivo che evidenza come la fase difensiva del Toro di Baroni sia in grande difficoltà. Questo problema è stato accentuato ancora di più dal fatto che almeno un paio di reti dell'Inter sono arrivate con un grosso aiuto della difesa del Torino che ha commesso errori piuttosto evidenti.