Israel in dubbio, Baroni lancia Paleari: “Massima fiducia, devo rafforzarlo”

Alberto Paleari vede la maglia da titolare contro il Genoa. Israel non è al meglio, da inizio settimana non si è ancora allenato per una pallonata rimediata contro il Napoli e allora il secondo portiere si scalda. Il problema dell'uruguayano non preoccupa particolarmente, l'ex Sporting sarebbe anche pronto a stringere i denti e andare in campo. Ma Baroni è orientato a premiare il suo secondo. Una scelta che sarebbe in linea con il pensiero che l'allenatore ha più volte espresso nei suoi mesi in granata: tutti gli elementi in squadra sono importanti.

Baroni: "Da Paleari un contributo straordinario"

"Israel sta facendo di tutto per scendere in campo, ma io ho grandissima fiducia in Paleari e anche Popa si sta allenando benissimo", ha spiegato Baroni in conferenza. Quando chiamato in causa, in Coppa Italia contro il Pisa, il portiere ha risposto presente con un solo intervento ma decisivo all'ultimo minuto di recupero. E allora potrebbe arrivare un'altra occasione per un giocatore che, oltre a essere importante uomo spogliatoio, si è rivelato abile tra i pali. "Io in queste situazioni devo rafforzare un giocatore come Paleari che sta dando un contributo straordinario nella squadra e in allenamento, massima fiducia in lui", il concetto ribadito da Baroni.