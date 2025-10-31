"Era tanto tempo che non giocavo da titolare. È sempre bello giocare, sia titolare che dalla panchina. È sempre bello fare minuti e aiutare la squadra" così ha dichiarato Ivan Ilic al termine della sfida pareggiata contro il Bologna. Parole puntuali sul momento del centrocampista serbo, tornato nel mirino di Baroni dopo un mese lontano dal campo. Il turno infrasettimanale gli ha regalato una nuova occasione e, soprattutto, un ruolo da esplorare. Per la prima volta, Baroni lo ha schierato davanti alla difesa, affidandogli i compiti del play. Una scelta interessante, se si considera che Ilic finora aveva mostrato una spiccata indole offensiva, più incline all’inserimento che alla gestione dei tempi di gioco. Eppure, contro il Bologna, il numero 8 ha interpretato la parte con personalità, agendo, se vogliamo, da vice Asllani e lasciando la rifinitura offensiva a Vlasic. Una prova matura che apre nuove prospettive sul suo utilizzo, e forse anche sul modo in cui il tecnico vorrà alternare le sue pedine nel rettangolo verde.
Ivan Ilic: rinnovarsi per rinascere
Vediamo nel dettaglio la sua prestazione attraverso la grafica di Sofascore.
Come si vede dall'immagine, quella di Ilic è stata una prestazione di sostanza e tutto sommato discreta, che fa ben sperare per il futuro. In 79 minuti - sostituito da Asllani - ha totalizzato 32 tocchi, 15 passaggi riusciti su 26 e 2 passaggi chiave: numeri che mostrano la volontà di partecipare alla costruzione ma anche qualche errore di misura nella circolazione, segno di alcune difficoltà nell’adattamento al ruolo più basso, condizionate probabilmente anche dal giallo. Nel complesso: prova matura più orientata al posizionamento e al filtro che all’aggressività; non perfetto in impostazione ma credibile come opzione da play basso, un rendimento che può convincere il tecnico a inserirlo con continuità o a usarlo come alternativa tattica ad Asllani. Era importante era farsi trovare pronto, e Ilic ha mostrato di esserlo anche in un ruolo non suo.
