Ivan Ilic: rinnovarsi per rinascere

"Era tanto tempo che non giocavo da titolare. È sempre bello giocare, sia titolare che dalla panchina. È sempre bello fare minuti e aiutare la squadra" così ha dichiarato Ivan Ilic al termine della sfida pareggiata contro il Bologna. Parole puntuali sul momento del centrocampista serbo, tornato nel mirino di Baroni dopo un mese lontano dal campo. Il turno infrasettimanale gli ha regalato una nuova occasione e, soprattutto, un ruolo da esplorare. Per la prima volta, Baroni lo ha schierato davanti alla difesa, affidandogli i compiti del play. Una scelta interessante, se si considera che Ilic finora aveva mostrato una spiccata indole offensiva, più incline all’inserimento che alla gestione dei tempi di gioco. Eppure, contro il Bologna, il numero 8 ha interpretato la parte con personalità, agendo, se vogliamo, da vice Asllani e lasciando la rifinitura offensiva a Vlasic. Una prova matura che apre nuove prospettive sul suo utilizzo, e forse anche sul modo in cui il tecnico vorrà alternare le sue pedine nel rettangolo verde.