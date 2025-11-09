Juventus-Torino, Baroni fa già record nel derby: è il primo nell’era Cairo a…

Per trovare il dato bisogna tornare a uno tra i derby più memorabili per i tifosi granata, che ne hanno addirittura tratto un coro e un gesto proverbiale: il primo inizia con "Perché, perché" e il secondo riguarda una certa buca...

Davide Bonsignore Redattore 9 novembre - 20:28

Quando si parla di derby solitamente i tempi si dilatano, come se fossimo su un altro pianeta... Raccontiamo di un Toro che non vince una stracittadina da dieci anni e che non ne vince una in casa della Juve da ben trenta. Per l'appunto, si parla di tempi veramente lunghi. Questa volta, però, i dati che vanno indietro fino a prima dell'euro non sono soltanto negativi. Sì, perché Marco Baroni al suo primo derby (in realtà in panchina c'era il suo vice Colucci, ma rimane il primo derby di Baroni) ha già fatto un record che non era battuto da oltre vent'anni. Di conseguenza, un record nell'era Cairo...

Derby della Mole: Baroni è il primo nell'era Cairo a... — Marco Baroni è il primo allenatore nell'era Cairo a non perdere il primo derby della stagione. Un dato estremamente spigoloso che fa in qualche modo sorridere al pensiero che questo Torino abbia già battuto un record ventennale nei derby ma che dall'altra parte il sorriso lo fa perdere: pensare che il Torino dal 2002 al 2024 (compresi) ha sempre perso il derby d'andata in Serie A non è esattamente positivo. Eppure è così, per trovare l'ultima volta in cui il Torino ha fatto punti nel primo derby di campionato bisogna tornare indietro fino al 14 ottobre 2001. Forse uno tra i derby più memorabili per i tifosi granata, che ne hanno addirittura tratto un coro e un gesto proverbiale: il primo inizia con "Perché, perché" e il secondo riguarda una certa buca... In quel del Delle Alpi contrapposti erano la Juventus di Marcello Lippi e il Torino di Giancarlo Camolese. Un primo tempo da dimenticare per i granata, finiti sotto di tre reti con la doppietta di Del Piero e la rete di Igor Tudor (ironica la storia). Nell'intervallo, però, cambia tutto. Il Toro scende in campo con un altro piglio e... uno, due e tre. Cristiano Lucarelli, Marco Ferrante, Riccardo Maspero: a 7 dalla fine il Toro fa 3-3. Una partita incredibile destinata a finire negli annali... se non fosse che, a un giro d'orologio dal 90', Gennaro Borriello fischia rigore per la Juve. Sulla battuta va Marcelo Salas, inconsapevole che su quel dischetto subito prima di lui ci aveva passato un po' di tempo l'autore del terzo gol: Riccardo Maspero. Salas parte ma la palla, sorprendentemente, si impenna. La partita resta in parità e rimane nella storia. Ebbene, da quel momento in poi il Torino non è più riuscito a racimolare neanche un punto nel derby d'andata. Fino a ieri..

Juventus-Torino è pareggio per la seconda volta di fila: si torna sempre lì... — In effetti, nell'era Cairo il Torino contro la Juventus è riuscito a raccogliere soltanto 11 punti. Un dato già di per sé veramente molto basso, ma che fa ancora più scalpore se si va a notare che, prima di ieri, i 10 punti sono stati ottenuti tutti nei gironi di ritorno dei vari campionati. La domanda viene spontanea: ma se il Toro ha raccolto soltanto 11 punti, quanti pareggi ha fatto? Ben pochi. Considerata una sola vittoria, ci sono poi 8 pareggi (inserendo quello di ieri), con i restanti 22 derby - sono già esclusi i due match di Coppa Italia - che sono quindi finiti con i tre punti in mano ai bianconeri. Questo dona ulteriore risalto alla statistica che vede il Torino pareggiare un derby per la seconda volta di fila in Serie A dal periodo ottobre 2001-febbraio 2002. Per ritrovare il dato si ritorna quindi alla buca di Maspero e al successivo 2-2 rimediato in casa granata, derby divenuto celebre, quest'altro, per il gesto della corna di Maresca, a scimmiottare Ferrante. Insomma, di per sé due pareggi di fila sono un dato un po' insipido, né dolce né amaro. Ma se si considera che negli ultimi trent'anni a spezzare la striscia di sconfitte si è posta soltanto in un'occasione una vittoria, allora due risultati che di fila non concedono il punteggio pieno ai bianconeri si possono considerare un dato sufficientemente positivo. Chiaramente parlare in questi termini di una partita così sentita come il derby non fa mai veramente piacere ai tifosi del Toro, che vorrebbero poter vincere con più frequenza di una volta ogni 20 anni la stracittadina. Però, se non altro, da qualche parte bisognerà pure incominciare...