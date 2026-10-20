Porta sporcata e poi ripulita. Nessuno ha visto nulla, o forse sì, eccome, ma il risultato consente di chiudere un occhio. Perché nel 3-0 con il Parma il Torino esce vittorioso e più sicuro, anche se qualche brivido c'è stato. Il primo clean sheet di Lucas Perri in granata arriva al termine di una partita nella quale il portiere ha rischiato di complicarsi la vita da solo, riuscendo però a evitare che le sue incertezze pesassero sul risultato.

Perri pasticcia, ma rimedia: tre brividi con il Parma

Tutto accade in appena tre minuti. Al 32’ Perri, il Parma recupera palla sulla trequarti e riparte subito.riceve in area e calcia forte, ma il portiere granata si tuffa e compie una grandissima parata sull’angolino basso. Con questo intervento evita il gol e rimedia alla leggerezza commessa in precedenza. Il pericolo sembra scampato, ma la tranquillità dura pochissimo.

Al 35’ Perri torna a rischiare grosso. Nel tentativo di rilanciare il pallone, si fa sorprendere in area dalla pressione di Romero, che gli sottrae la sfera e scarica all’indietro. Il tiro trova però il portiere sulla propria traiettoria e Perri lo addomestica. La porta resta inviolata, ma la gestione della situazione lascia qualche dubbio. Il portiere alterna una grande risposta tra i pali a incertezze evitabili con il pallone tra i piedi.

E all’81’ arriva un altro brivido, questa volta senza responsabilità dirette per lui: Diallo mette un rasoterra al centro, Frigan prende posizione su Coco e infila la sfera a lato di Perri. Il Parma sembra aver accorciato le distanze, ma il Var rileva una posizione di fuorigioco del numero 20 ducale e annulla la rete. Si riparte dal rinvio per il portiere del Torino. Il clean sheet è salvo, anche se la serata avrebbe potuto raccontare una storia diversa, e intanto Lucas Perri può tenersi la soddisfazione della porta inviolata, senza dimenticare le sbavature da correggere.

La concentrazione resta da migliorare: il Torino ha bisogno di tempo

Le incertezze di Perri si inseriscono in un quadro ampio. Lui deve riuscire a dare maggiore sicurezza, il Torino per adesso. Il prossimo passo sarà riuscire a mantenere alta l’attenzione per tutta la partita.

Dopo un primo tempo giocato con intensità e pressione, il calo delle energie e l'adrenalina possono incidere sulla lucidità e favorire errori che rimettono in gioco gli avversari. La squadra è ancora alla ricerca degli automatismi necessari per gestire meglio questi momenti. La strada, però, sembra quella giusta. Con il lavoro quotidiano, mantenere la pressione più a lungo e amministrare le energie dovrà diventare sempre più naturale. Vale per il collettivo e vale per Perri, chiamato a trovare maggiore continuità nelle proprie scelte. Il 3-0 e la porta inviolata sono segnali importanti e anche incoraggianti, ma non cancellano le criticità emerse. Servono tempo e tanto lavoro per trasformare i progressi in sicurezza, evitando che una partita ben indirizzata torni a complicarsi per disattenzioni evitabili.