“L’attimo fuggente”: com’è cambiato il Natale dei giocatori del Toro?

"Caro Babbo Natale, dall'anno scorso sono cambiate così tante cose...", noi le letterine dei giocatori granata ce le immaginiamo più o meno così. Già, perché Natale è un momento di unione e felicità, ma con la fine dell'anno che si avvicina è anche il momento adatto per fare dei bilanci. E quest'anno, di cose, ne sono successe veramente tante. Ci sono alcuni giocatori che in questo Natale festeggiano, ma che lo scorso 25 dicembre stavano vivendo momenti ed emozioni completamente differenti. Ma c'è anche chi quest'anno sperava potesse essere l'anno della svolta. E invece...