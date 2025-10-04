Lazio-Torino, perché sì e perché no: Baroni da ex, infortuni in difesa

Prima della sosta per le nazionali arriva un match non semplice per il Torino che affronta un'altra squadra importante della Serie A in questo turbolento avvio di campionato. I granata alle ore 15:00 fanno visita alla Lazio e quindi torna l'appuntamento su queste colonne con il perché sì e perché no: il format che propone tre spunti di riflessione utili per essere ottimisti in vista della prossima partita del Toro e altri per temere invece l'avversario odierno. Il Torino arriva a questa partita con soli 4 punti in classifica dopo cinque turni, mentre la Lazio ne ha raccolti 6 fin qui.