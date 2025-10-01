Le tre sentenze di Parma-Torino 2-1: attacco sterile, Vlasic in difficoltà

Il Torino perde al Tardini di Parma nella sfida che, calendario alla mano, avrebbe dovuto essere un'opportunità per mettere punti e tirare il fiato in attesa delle difficili sfide con Lazio e Napoli. Nel primo tempo la situazione si complica al 36' quando, sugli sviluppi di calcio di punizione, Ismajli tocca il pallone con il braccio. Fallo di mano fuori sagoma la motivazione del rigore, Pellegrino dal dischetto non sbaglia. A inizio ripresa Ngonge pareggia con una prodezza, il Torino poi però non riesce mai a trovare lo spunto per provare a prendersi la vittoria. Più cinico il Parma, che si porta a casa il 2-1 sugli sviluppi di corner con Pellegrino, lasciato libero da Vlasic in marcatura. Dopo lo svantaggio, troppo timida la reazione e troppo poco il contributo degli innesti. Cosa ci lascia Parma-Torino? Scopriamolo nelle tre sentenze sulla partita.