Maripan attaccante aggiunto: i dati evidenziano un aspetto della sua partita

Prestazione offensiva da parte del cileno che fa risultare una heatmap insolita

Davide Bonsignore Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 12:36)

Maripan è l'eroe di giornata insieme a Paleari. Il difensore cileno ha realizzato con un tiro al volo una rete di pregevole fattura, permettendo ai granata di ottenere i tre punti, arrivando alla seconda vittoria consecutiva e ai sette punti conquistati nelle ultime tre partite. La copertina della partita è proprio l'esultanza del cileno, che dietro trova, però, 90 minuti giocati non con l'eccellenza alla quale l'ex Monaco ha abituato il proprio pubblico. O meglio, non nella consueta maniera. Nella prestazione di Guillermo Maripan contro il Genoa c'è stata una grande tendenza a supportare la manovra di costruzione e quella offensiva, talvolta abbandonando il proprio posizionamento lasciando quindi alcuni spazi sfruttabili dagli avversari. I dati fanno emergere proprio questo aspetto.

Maripan sale molto: numeri incredibili davanti, meno dietro A colpo d'occhio quanto stiamo mostrando risulta evidente già dalla heatmap, fornita da Sofascore: le zone del campo più calcate da Maripan sono inconsuete per un difensore centrale, pilastro nella difesa a 3. Il cileno è stato molto presente non soltanto nell'area di rigore avversaria, zona comunque condizionata dai vari calci d'angolo e dagli ultimi minuti, ma anche verso la linea di centrocampo e anche oltre nelle zone laterali: questo è rappresentativo della partita del numero 13 granata. Oltretutto, anche per chi ha visto la partita, è qualcosa di abbastanza facile da riconoscere: due volte il cileno, prima della reale marcatura, è stato vicino all'esultanza. Prima è suo il tap-in che costringe Leali all'intervento sugli sviluppi della punizione battuta da Asllani. Poi, all'ora di gioco, tira fuori un'incornata su calcio d'angolo che sarebbe sicuramente finita ad insaccare la rete se non fosse stato per il portiere rossoblù, in un grande momento di forma nella partita contro i granata. Spesso, poi, Maripan si è alzato a supportare la manovra anche nell'impostazione, mostrandosi quasi un regista aggiunto e proponendosi nei compiti che nelle due partite precedenti erano stati competenza di Tameze. Non è un caso se spesso il cileno si è invertito con il francese, con quest'ultimo costretto ad ancorarsi alla linea difensiva per permettere al compagno di alzarsi.

I dati di Maripan: attaccante aggiunto perché... Spostandoci nell'analisi quantitativa, i dati della partita di Maripan, raccolti da Sofascore nella grafica qui sopra, rendono evidente proprio quanto abbiamo raccontato nelle righe precedenti. Il difensore cileno talvolta ha fatto mancare il proprio apporto in fase difensiva, come dimostra il dato nullo mostrato alle voci "intercetti" o "tiri respinti", la percentuale di duelli vinti pari al 33%, l'errore che ha portato al tiro e i 9 possessi persi. Dall'altra parte, un baricentro più alto da parte del numero 13 granata gli ha permesso di raccogliere dati più elevati legati alla manovra di costruzione: 88% di precisione nei passaggi, la metà dei quali sono stati completati nella metà campo avversaria, 3 lanci lunghi su 4 conclusi con successo e, addirittura, 3 tiri in porta (su 3 totali tentati) che hanno portato ad un dato non indifferente. Contro il Genoa Maripan ha fatto risultare un xGOT (gol attesi da tiri in porta) pari a 1.01: la sua rete non è stata un caso. Una partita insolita per il difensore cileno, solitamente baluardo della manovra in protezione della porta granata, ma contro il Genoa volto anche ad attaccare e a supportare la fase più offensiva. Gli scambi, anche interni alla partita, di compiti e funzioni tra Tameze e Maripan possono essere un'opzione tattica interessante: la versione più avanzata del cileno è decisamente approvata.