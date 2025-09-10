Maripan gioca dove vuole Baroni: Cile-Uruguay fa sorridere il Torino. Israel…

Triste il rientro di Maripan in Italia, ma si nota un accennato sorriso sul volto di Baroni. Triste il difensore perché al termine della diciottesima giornata di qualificazione per i Mondiali, conclusa con un pareggio senza reti contro l'Uruguay, il Cile è eliminato e non parteciperà alla prossima Coppa del Mondo. Sorride, invece, Baroni, perché in quest'ultima partita Maripan ha giocato nella posizione in cui si ritroverà in granata. Se contro il Brasile il cileno è stato impiegato come braccetto di sinistra in una difesa a 3, nella sfida di questa notte il modulo di partenza era un 4-2-3-1 e Maripan occupava la posizione di centrale di sinistra. Tanti i passaggi in cui la difesa è passata a 3 (o perché saliva un terzino o perché salivano entrambi e si abbassava un mediano) e in quelle situazioni il numero 13 granata si è trasformato in centrale o in braccetto di sinistra. Notizie comunque positive per Baroni che ha l'intenzione a priori di schierare Maripan come centrale di sinistra e poi di valutare chi affiancargli. Analizziamo ora l'ultima prestazione del cileno.