Triste il rientro di Maripan in Italia, ma si nota un accennato sorriso sul volto di Baroni. Triste il difensore perché al termine della diciottesima giornata di qualificazione per i Mondiali, conclusa con un pareggio senza reti contro l'Uruguay, il Cile è eliminato e non parteciperà alla prossima Coppa del Mondo. Sorride, invece, Baroni, perché in quest'ultima partita Maripan ha giocato nella posizione in cui si ritroverà in granata. Se contro il Brasile il cileno è stato impiegato come braccetto di sinistra in una difesa a 3, nella sfida di questa notte il modulo di partenza era un 4-2-3-1 e Maripan occupava la posizione di centrale di sinistra. Tanti i passaggi in cui la difesa è passata a 3 (o perché saliva un terzino o perché salivano entrambi e si abbassava un mediano) e in quelle situazioni il numero 13 granata si è trasformato in centrale o in braccetto di sinistra. Notizie comunque positive per Baroni che ha l'intenzione a priori di schierare Maripan come centrale di sinistra e poi di valutare chi affiancargli. Analizziamo ora l'ultima prestazione del cileno.
Nazionali
Maripan gioca dove vuole Baroni: Cile-Uruguay fa sorridere il Torino. Israel…
Cile-Uruguay: la prestazione di Maripan—
Parliamo solo del difensore perché a Israel Bielsa ha preferito Mele (mentre nella prima sfida aveva scelto Rochet). Torna, comunque, felice il portiere granata che con la propria Nazionale ha raggiunto la qualificazione diretta, terminando il girone in quarta posizione. Il centrale cileno, invece, ha portato a termine una prestazione sufficiente, in cui si è fatto trovare pronto a livello difensivo ed è stato parte attiva delle prime fasi della manovra di costruzione della formazione di Cordova. Tuttavia, Maripan non ha adempiuto a quest'ultimo compito sempre con ottimi risultati. In due occasioni, una per tempo, il numero 13 granata ha pericolosamente regalato il pallone agli avversari, in posizioni molto ravvicinate alla porta di Vigouroux. L'Uruguay non è riuscito a concretizzare, ma rimangono gli errori. Come rimane una caratteristica fisica che Maripan ha messo in mostra in questa gara: la velocità. Da sempre annoverato tra i difensori più fisici che agili, il centrale cileno ha sfoderato alcuni scatti degni di nota in occasione di questa diciottesima giornata di qualificazione, dando a Baroni ulteriore motivo di gioia, quasi a confortarlo: la coppia con Ismajli si può fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA