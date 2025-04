Napoli-Torino, gli ex della sfida: Buongiorno e Elmas riaffrontano il loro passato

La sfida tra Napoli e Torino per alcuni sarà una gara particolarmente sentita. Per dei giocatori in particolare si tratterà infatti di un incrocio di storie e percorsi condivisi. Tra i protagonisti dell'incontro spiccano due ex che si affronteranno con nuove maglie: Eljif Elmas e Alessandro Buongiorno. Entrambi rappresentano simbolicamente un ponte tra passato e presente delle rispettive squadre.​