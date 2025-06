Nazionali, Casadei verso i quarti dell’Europeo: i dati fatti registrare in azzurro

Casadei va verso la titolarità contro la Germania. Le scelte di Nunziata e i numeri fatti registrare fin qui nella rassegna europea

Irene Nicola Redattore 22 giugno - 12:00

Per Cesare Casadei e per l'Italia si alza l'asticella. Gli azzurrini Under 21 di Carmine Nunziata, terminata la fase a gironi, devono vedersela con le sfide a eliminazione diretta. L'obiettivo, andare il più avanti possibile. Il mezzo per farlo, superare la Germania ai quarti di finale nella gara in programma questa sera alle 21. "Vogliamo arrivare in fondo, poi se gli avversari saranno più bravi tanto di cappello - ha affermato il ct azzurro Come stimolerò i miei? Non ce ne sarà bisogno, se un giocatore ha bisogno di stimoli prima di un quarto di finale di un Europeo vuol dire che c'è qualcosa che non va". E tra chi ha più stimoli c'è proprio Cesare Casadei.

Nazionali, Casadei tra i protagonisti azzurri: verso la titolarità nei quarti degli Europei — Fino a questo momento Cesare Casadei è stato tra i protagonisti dell'Europeo azzurro. Carmine Nunziata ha schierato il classe 2004 granata in tutte e tre le gare della fase a gironi, posizionandolo sulla trequarti nel 4-3-2-1. Dopo essere subentrato dalla panchina nella partita d'esordio contro la Romania, Casadei è stato scelto come titolare contro la Slovacchia. Chiamata giusta per Nunziata, che è stato ricambiato da Casadei con il gol vittoria valso la matematica qualificazione ai quarti di finale. Contro la Spagna, a pass già ottenuto, il turnover ha lasciato il centrocampista granata fuori dai ranghi fino al quarto d'ora finale. Ora c'è la Germania, partita da dentro o fuori. Serve la miglior formazione possibile e Nunziata la sta studiando. Casadei è tra i principali indiziati a farne parte, con la titolarità che salvo sorprese non dovrebbe essere in dubbio. Il quesito in questo momento sulla trequarti non è Casadei, ma Baldanzi che non è al meglio e che potrebbe essere necessario sostituire.

Nazionali, Casadei con l'Italia: i numeri agli Europei — Tramite i dati raccolti da Sofascore, è possibile andare più nel profondo nell'analisi delle prestazioni di Casadei all'Europeo in questa prima fase del torneo. Diversi i fattori che emergono nei primi 108' disputati dall'azzurro nelle partite del girone. Il primo riguarda la precisione nei passaggi, ovvero la capacità di un giocatore di distribuire il pallone con accuratezza ai compagni di squadra. L'efficacia di Casadei si attesta intorno al 77.8%, con 35 passaggi valutati come precisi sui 45 tentati. Il dato raccolto sul numero di passaggi testimonia la partecipazione del centrocampista granata alle iniziative azzurre, ma può essere ancora migliorata l'efficacia con l'ambizione a raggiungere l'80-84%, percentuale media fatta registrare da alcuni compagni di reparto (il riferimento assoluto in positivo è Baldanzi con il 90%). Spicca invece il dato relativo ai dribbling riusciti: sui 4 tentati, 3 quelli andati a buon fine con un'efficacia quindi del 75%. Nella rosa azzurra solo Kayode inoltre supera Casadei in dribbling riusciti a partita (1 vs 1.3). Sono invece 6 i palloni recuperati nelle tre presenze della fase a gironi. L'ultimo dato è relativo ai duelli vinti, su cui è possibile alzare ancora l'asticella: al momento sono 10 su 18 quelli riusciti, corrispondenti al 55.6% del totale. Determinante, come dicevamo, la rete siglata contro la Slovacchia: la capacità di Casadei di inquadrare la porta è già stata un fattore e deve essere un punto a favore da sfruttare contro la Germania.