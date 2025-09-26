Nkounkou parte con il piede giusto

Ieri sera - giovedì 25 settembre - il Torino ha superato il Pisa nella gara di Coppa Italia: una partita più ruvida che spettacolare, decisa dal gol di Casadei che ha regalato ai granata il pass per gli ottavi contro la Roma. Come spesso accade in questi match, Baroni ha approfittato dell’occasione per testare nuove soluzioni e dare spazio a chi finora aveva avuto meno minuti. È stato così per Paleari - prima partita della stagione tra i pali - per il ritorno della difesa a quattro e soprattutto per il debutto ufficiale di Niels Nkounkou, arrivato in estate e subito chiamato a mettersi in mostra sulla corsia di sinistra.