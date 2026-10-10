Se in difesa le assenze dei nazionali hanno complicato i piani della sosta, è nel reparto avanzato che Ignazio Abate cerca le risposte definitive per far fare al Torino il salto di qualità. Nell'antivigilia dell'incrocio casalingo contro l'Udinese, la conferenza stampa del tecnico granata ha offerto alcuni spunti per decifrare l'evoluzione tattica di una squadra chiamata a trovare maggiore concretezza sotto porta e a eliminare quei cali di tensione che finora ne hanno frenato la corsa in classifica.

Pellegri scalda i motori, Abate rinvigorisce l'attacco: ora il classe 2001 punta al ritorno

Il lavoro svolto con gli attaccanti durante le ultime due settimane rappresenta la nota più lieta del periodo di sosta. Le ultime settimane hanno consentito all'ex Juve Stabia di valutare risorse e soluzioni alternative: il passaggio al doppio centravanti non è più soltanto un'idea da spendere a gara in corso, ma un'opzione concreta per scardinare la struttura fisica e compatta dei friulani. In quest'ottica, la notizia più importante riguarda il pieno recupero di Pietro Pellegri. Il classe 2001, smaltiti i guai fisici che ne hanno condizionato la maturazione e soprattutto la continuità, ha lavorato con regolarità in gruppo al Filadelfia ritrovare la condizione migliore.

Pellegri vede l'Udinese, Abate gli darà una chance?

"Sono felice per Pellegri, è stata una sorpresa ritrovarmelo in questa condizione: ha avuto due infortuni pesanti, lui fa quasi sempre doppio allenamento e ha il veleno dentro per dimostrare il suo valore. L'età è ancora dalla sua" ha affermato il tecnico all'Olimpico ai microfoni dei giornalisti. Le sensazioni trasmesse da Abate sul centravanti sono piuttosto nitide: l'allenatore ne apprezza lo straripante strapotere fisico, la capacità di aggredire la profondità e di fare da riferimento avanzato nei momenti di pressione. Per Pellegri si tratta di una vera e propria occasione di rinascita all'interno delle gerarchie offensive, in grado di offrire caratteristiche differenti rispetto alla dinamicità di Adams e alla qualità negli spazi stretti di Simeone.

E intanto Kulenovic...

In quanto al resto dell'attacco, Abate detta le linee guida per la formazione che si vedrà dal 1' nella gara contro l'Udinese: "I 90 minuti li hanno Simeone e Kulenovic. Zapata ha dato continuità del lavoro ma è indietro come brillantezza, Adams è a disposizione ma non ha i 90 minuti". Ci sarà, quindi, la possibilità per Sandro Kulenovic di conquistare una maglia dal primo minuto per la sesta giornata di Serie A.