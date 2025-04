Problema clean sheet per il Como, Toro in gol da 12 gare: il dato aiuta Vanoli

Questa serie di 12 partite consecutive in gol per il Torino è senza dubbio motivo di grande orgoglio per tutta la squadra e anche per Vanoli. L'allenatore granata ora ha nel mirino un record che appartiene al Toro del 2017: in quell'anno la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic tra gennaio e maggio riuscì ad inanellare ben 14 match consecutivi da almeno un gol. A Como domenica e poi lunedì 21 (giorno di Pasquetta) in casa contro l'Udinese, i granata avranno gli ultimi due ostacoli per cercare di segnare una rete e pareggiare così quella bella striscia che riporta alla memoria il gioco offensivo dell'allenatore serbo scomparso nel dicembre 2022.

Il Como ha difficoltà nei clean sheet: nessuno in Serie A ne ha meno

Un altro dato che può far ben sperare Vanoli è quello relativo alle difficoltà in difesa del Como. Detto che, la partita sarà complicata perché i lariani hanno messo in difficoltà tutte le avversarie in questo campionato comprese le big, hanno palesato qualche problema nel riuscire a tenere inviolata la propria porta. In questa Serie A 2024/25 il Como ha infatti collezionato appena 3 clean sheet (pari col Monza) e nessuno ha fatto peggio. Ciò significa che quasi sempre la squadra di Fabregas ha concesso almeno un gol a partita e il Toro dovrà cercare di approfittarne sia ovviamente per portare a casa dei punti ma in secondo luogo anche per portare avanti questa serie di partite consecutive in cui i granata stanno segnando per avere regolarità e anche maggiore fiducia. L'ultimo match in cui il Como ha saputo tenere la sua rete inviolata risale al 16 febbraio scorso quando impedì alla Fiorentina di far gol nel suo stadio Franchi: nelle altre 12 delle ultime 13 giornate di Serie A, i lariani hanno sempre incassato almeno una rete.