Ricavi da diritti tv, Torino decimo. La contestazione abbasserà gli incassi?

La stagione 2024/25 è archiviata ed è il momento di fare il punto della situazione anche dal punto di vista economico. In particolare, Calcio e Finanza ha raccolto i dati legati ai ricavi da diritti tv delle 20 squadre di Serie A (di quella appena conclusa). Come si può vedere nella tabella qui sotto, i primi quattro posti sono occupati da Inter, Napoli, Milan e Juventus. Dai dati raccolti traspare un'ineguaglianza molto elevata: le prime quattro squadre (il 20%) detengono il 32% circa di tutti i ricavi disponibili per la totalità delle squadre del massimo campionato, mentre alle ultime quattro (Venezia, Monza, Empoli e Parma - in ordine dall'ultima) spetta soltanto il 9% circa. Un'ineguaglianza incredibile, che porta le squadre più ricche ad arricchirsi ulteriormente allargando sempre di più il divario tra i primi e gli ultimi: non favorisce né lo spettacolo, né lo sport.

La situazione del Torino: la contestazione conta

In questa speciale classifica, il Torino è decimo. Dei 900 milioni che la Serie A distribuirà alle venti squadre per la stagione 2024/25, al club granata ne spetteranno 39,2 (il 4,35%). Di questi, come si nota dalla tabella qui sotto, il 57% circa (22,5 milioni) sono distribuiti in parti uguali a tutte le squadre. Circa il 12%, poi, è legato alle prestazioni dell'anno concluso, tra punti, posizionamento in classifica e minutaggio concesso ai giovani. Un altro 14% guarda al passato: un 7% circa legato al rendimento degli ultimi 5 anni e un altro 7% circa legato invece ad un fattore storico. Il dato che ha più risvolto sul presente per la situazione dei granata è invece quello legato agli spettatori allo stadio e all'audience in tv: a questi due dati, complessivamente, sul guadagno di 39,2 milioni del Torino è attribuito il 17% circa (6,6 milioni di euro). Una quota abbastanza elevata per due dati che nella prossima stagione non sono tanto solidi. La contestazione da parte dei tifosi contro l'operato della società e in particolare di Urbano Cairo è molto accesa e alcuni tifosi minacciano (c'è chi si è già mosso, in realtà) non solo di non rinnovare l'abbonamento all'Olimpico Grande Torino, ma anche di non rinnovare l'abbonamento alle varie pay tv che permettono di vedere da casa la Serie A. Qualora questa forma di protesta dovesse effettivamente realizzarsi nel concreto, al termine della prossima stagione potrebbero esserci dati diversi da analizzare.