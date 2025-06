Sazonov, un altro infortunio complica un’eventuale cessione: il Torino valuta…

Continua ad aumentare la pendenza della strada davanti al difensore georgiano ma, purtroppo, non è in discesa. Saba Sazonov è arrivato a Torino nell'estate del 2023 ma dopo una stagione con molto poco spazio in granata è passato all'Empoli in prestito con diritto di riscatto. Con le potenzialità mostrate, un anno in prestito nel massimo campionato italiano avrebbe potuto giovare al russo naturalizzato georgiano. Tuttavia, un serio infortunio al crociato rimediato nel mese di settembre ha costretto Sazonov ai box per tutta la stagione, conclusa quindi con due minuti giocati in campionato, ancora in granata, contro il Milan. Per altro due minuti decisamente negativi, con i granata che si sono fatti rimontare due gol in pochi minuti quel di San Siro. Il mancato riscatto da parte dei toscani e il conseguente ritorno del georgiano in granata ha fatto crescere in lui il bisogno di riscatto. In quest'ultima pausa Nazionale, sembrava che potesse arrivare: Sazonov con l'Under 21 ha giocato due sfide da titolare, segnando anche contro la Francia. Proprio in questa sfida, però, a causa di un dolore al ginocchio, l'ex Empoli ha dovuto abbandonare il campo anzitempo, con la preoccupazione dello staff della formazione Nazionale e di quello granata.