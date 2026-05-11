Quotazioni in rialzo per Alieu Njie. A seguito di tre buoni spezzoni nelle ultime tre uscite di campionato del Toro, complici un Che Adams e un Duvan Zapata al rientro dai rispettivi problemi fisici, Roberto D'Aversa ha voluto dare fiducia al giovane proveniente dalla Primavera del Torino, dopo averne elogiato di recente l'impegno negli allenamenti. Maglia da titolare contro il Sassuolo e responsabilità sulle spalle dello svedese, in una sfida che non richiedeva nulla dal punto di vista della classifica, ma nella quale il Toro era chiamato ad un riscatto dopo la prova scialba di Udine. E lo svedese ha risposto con 59 minuti di discreto livello, conditi, sì, da errori sotto porta, ma anche da uno stato di forma in crescita.

Seconda dal 1' di Njie 4 mesi dopo

Due terzi di gara a fasi alterne per lo svedese

Per trovare l'ultima apparizione dal 1' di Alieu bisogna tornare al match tra Torino e Udinese del 7 gennaio, dove i granata sono usciti sconfitti per 1-2. Titolarità conquistata dopo un brillante ingresso nella giornata precedente, nei 7 minuti disputati con il Verona, dove lo svedese ha realizzato un gol e un assist. Poi qualche altro breve subentro sotto la gestione Baroni, fino al cambio in panchina. Con D'Aversa la musica è cambiata e Njie ha passato diversi match a guardare dalla panchina. Ma l'intensità e la fame non sono cambiati. Dopo le recenti dichiarazioni del tecnico ex Empoli e Parma in cui elogiava l'impegno di Alieu negli allenamenti, il giovane granata ha iniziato ad acquistare terreno nelle gerarchie dell'allenatore, con minuti e spazio. Rimesso piede in campo con la Cremonese per 22 minuti, lo svedese si è messo poi in mostra nei 36 a disposizione contro l'Inter, nei quali ha contribuito alla rimonta granata fino al pareggio conclusivo. Nel subentro contro l'Udinese ha portato qualche spunto e un po' di luce nel grigiore della prestazione offensiva granata. E poi l'occasione.Spunti, idee, brio e rapidità. Questa è stata la chiave della prestazione di Njie contro il Sassuolo. Nelleabbiamo evidenziato come ha mancato l'appuntamento con il gol due volte nel primo tempo: prima con la sfortunata doppia traversa e in seguito con l'occasione sciupata a porta sguarnita. Sicuramente lo svedese deve migliorare nella lucidità sotto porta. Ma Alieu, sotto lo sguardo attento di D'Aversa, ha dato prova delle sue buone qualità, creando diversi problemi al reparto difensivo neroverde, mettendo imprevidibilità, rapidità e dribbling al servizio della squadra granata. Così, lo svedese ha dimostrato di meritare una chance anche per gli ultimi appuntamenti stagionali del Torino. E chissà che una ritrovata fiducia del tecnico e un prosieguo nella crescita e nella freddezza davanti al portiere non possano trasformarlo in un nuovo acquisto fatto in casa per la prossima stagione del Toro.