Serie A, la media punti per la salvezza si continua ad alzare: cosa serve al Toro

Fiorentina e Lecce hanno alzato i giri del motore e ora la corsa salvezza si è fatta più ardua: il rendimento recente del Toro va a rilento

Federico De Milano Caporedattore 17 febbraio - 20:11

Il rendimento del Torino nelle ultime giornate è calato in maniera preoccupante e si conta una solta vittoria nelle ultime sette partite, a fronte di un pareggio e di cinque sconfitte. I granata rischiano di essere coinvolti in maniera intensa nella lotta salvezza, per via anche di un cammino in crescita delle altre squadre di fondo classifica. Negli scorsi turni sono infatti arrivati punti pesanti sia per il Lecce che per la Fiorentina.

La media punti necessaria per salvarsi in Serie A si è alzata nelle scorse giornate — Se fino a poche settimane fa il Torino poteva dormire sonno abbastanza tranquilli in ottica salvezza, vedendo il margine di punti che non si assottigliava rispetto a chi stava dietro, ora il trend è cambiato. Nelle ultime cinque giornate di Serie A la Fiorentina e il Lecce hanno infatti conquistato sette punti che l'hanno riavvicinate al Toro. Essendo le due squadre attualmente in lotta per l'ultimo posto utile alla salvezza, hanno entrambe fatto alzare la media punti necessaria per evitare la retrocessione in Serie B, rispetto a quelle che erano le previsioni di un mese fa. Se infatti a metà gennaio la media punti della terzultima in classifica suggeriva che in proiezione bastassero addirittura anche solo 27-28 punti per salvarsi, adesso si è alzato. Attualmente, con il bottino conquistato dalla Fiorentina sarebbero sufficienti 32-33 punti per evitare la retrocessione ma i viola e il Lecce ora sono in forma e si sono messi a correre e quindi questi calcoli potrebbero modificarsi ancora verso l'alto.

Quanti punti possono ancora servire al Torino — Negli ultimi cinque campionati di Serie A è sempre stato sufficiente ottenere tra i 31 e i 36 punti per garantirsi un posto nelle prime 17 in classifica. Questo è un dato che potrebbe lasciare quindi dell'ottimismo a Marco Baroni, visto che la sua squadra ha già 27 lunghezze in tasca. Tuttavia, il rendimento assolutamente negativo del Torino e una crescita delle altre concorrenti non può che far suonare diversi campanelli d'allarme. Il Toro dovrà disputare ancora 13 partite di campionato contro: Genoa, Lazio, Napoli, Parma, Milan, Pisa, Verona, Cremonese, Inter, Udinese, Sassuolo, Cagliari e Juventus. Per stare tranquilli e non dover fare i conti fino all'ultimo turno i granata devono mettersi in salvo al più presto facendo almeno ancora 7-8 punti nel giro delle prossime giornate. Uno snodo cruciale potrebbe essere la partita sul campo della Cremonese del fine settimana del 18/19 aprile visto che anche la squadra di Davide Nicola è in grande difficoltà, non vince da inizio dicembre e ha raccolto soli tre punti nel 2026.