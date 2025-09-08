Serie A: quanto valgono le rose? Torino all’undicesimo posto

Con la chiusura del calciomercato estivo 2025, il Torino ha messo a disposizione di Marco Baroni 30 giocatori, un numero in linea con la media delle altre squadre di Serie A. Secondo i dati di Transfermarkt, aggiornati a settembre 2025, il valore complessivo della rosa granata - calcolato sommando il costo di tutti i cartellini secondo le stime del portale tedesco - è di 164,45 milioni di euro , cifra che colloca il Toro all’ undicesimo posto nella graduatoria economica del campionato . Con ampio distacco, sopra al Torino si trova il Como che può contare su una rosa da 248,30 milioni. In cima alla classifica si confermano le big: l’Inter guida il ranking davanti alla Juventus, mentre subito dietro si collocano Napoli, Milan e Atalanta. Sul fondo, invece, figurano Verona, Cremonese e Lecce, con i valori delle rose più bassi.

Un dato che rispecchia la classifica delle stagioni passate

Da quando il mercato è sotto la direzione di Vagnati, il Torino ha mantenuto una propria costanza in classifica, chiudendo quasi sempre tra il nono e il decimo posto. Fanno eccezione il 2020-21, terminato con una salvezza sofferta al diciassettesimo posto, e la scorsa stagione, chiusa all’undicesimo con il sorpasso del neopromosso Como. Un dato che sorprende fino a un certo punto: se si guarda al valore attuale delle rose, infatti, il Como è nettamente davanti al Toro, e lo era anche l'anno scorso con il valore della rosa di 215,35 milioni di euro. Una fotografia che riflette bene la realtà del campo e la differenza che ormai separa le squadre della parte sinistra della classifica da quelle della destra. In definitiva, se è pur vero che le partite si decidono in campo, i dati testimoniano il peso degli investimenti, e il Toro oggi paga un gap economico evidente.