Con la chiusura del calciomercato estivo 2025, il Torino ha messo a disposizione di Marco Baroni 30 giocatori, un numero in linea con la media delle altre squadre di Serie A. Secondo i dati di Transfermarkt, aggiornati a settembre 2025, il valore complessivo della rosa granata - calcolato sommando il costo di tutti i cartellini secondo le stime del portale tedesco - è di 164,45 milioni di euro, cifra che colloca il Toro all’undicesimo posto nella graduatoria economica del campionato. Con ampio distacco, sopra al Torino si trova il Como che può contare su una rosa da 248,30 milioni. In cima alla classifica si confermano le big: l’Inter guida il ranking davanti alla Juventus, mentre subito dietro si collocano Napoli, Milan e Atalanta. Sul fondo, invece, figurano Verona, Cremonese e Lecce, con i valori delle rose più bassi.
Il tema
Serie A: quanto valgono le rose? Torino all’undicesimo posto
Un dato che rispecchia la classifica delle stagioni passate—
Da quando il mercato è sotto la direzione di Vagnati, il Torino ha mantenuto una propria costanza in classifica, chiudendo quasi sempre tra il nono e il decimo posto. Fanno eccezione il 2020-21, terminato con una salvezza sofferta al diciassettesimo posto, e la scorsa stagione, chiusa all’undicesimo con il sorpasso del neopromosso Como. Un dato che sorprende fino a un certo punto: se si guarda al valore attuale delle rose, infatti, il Como è nettamente davanti al Toro, e lo era anche l'anno scorso con il valore della rosa di 215,35 milioni di euro. Una fotografia che riflette bene la realtà del campo e la differenza che ormai separa le squadre della parte sinistra della classifica da quelle della destra. In definitiva, se è pur vero che le partite si decidono in campo, i dati testimoniano il peso degli investimenti, e il Toro oggi paga un gap economico evidente.
Com'è cambiato il valore della rosa rispetto a inizio mercato—
Se prendiamo come riferimento l’1 luglio 2025, giorno di apertura del mercato, il valore della rosa del Torino è rimasto sostanzialmente invariato. All’epoca la squadra era stimata 167,8 milioni di euro, appena l’1,6% in più rispetto a oggi. Una differenza minima, legata soprattutto alle cessioni di Ricci e Milinkovic-Savic: due operazioni che hanno garantito liquidità, ma al tempo stesso hanno indebolito il livello tecnico della rosa. La società, invece di reinvestire su giocatori già affermati, ha scelto di distribuire le risorse su un numero più ampio di profili meno costosi, puntando sulla prospettiva piuttosto che sull’impatto immediato. Una strategia che guarda al futuro, ma che inevitabilmente rischia di ridimensionare le ambizioni del presente.
Valori di mercato delle rose della Serie A 2025-26: la classifica completa—
© RIPRODUZIONE RISERVATA