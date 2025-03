Sesto assist per Lazaro: la sua miglior stagione al Toro coincide col nuovo ruolo

Torino, Lazaro sta vivendo la sua miglior stagione: è a quota 6 assist in Serie A

Quello fornito da Lazaro a Elmas in occasione dell'1-0 del Torino a Monza - gara in cui ha saputo collezionare 25 passaggi corretti ma anche 8 errati - è stato il sesto passaggio vincente dell'austriaco in questa edizione della Serie A. Si tratta del record personale per l'ex Inter e Benfica in carriera: ha infatti eguagliato il bottino di 6 assist messo a segno nel 2018/19 con la maglia dell'Hertha Berlino in Bundesliga, prima che arrivasse in Italia per vestire la maglia nerazzurra. Lazaro continua ad essere un punto fermo per Vanoli che non vuole mai rinunciare al suo numero 20 ora che ha trovato un rendimento positivo. Il passaggio al 4-2-3-1 ha certamente aiutato l'austrico a crescere di condizione, non può essere un caso. Ora non rimane che capire quali saranno i piani della società in merito alla situazione contrattuale del calciatore.