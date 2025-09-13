Simeone ancora al centro dell’attacco: a Roma toccherà a lui trascinare il Toro

Dopo due giornate prive di gol e con un solo punto messo in tasca, per il Torino ci sarà una terza occasione per tentare di raccogliere il primo successo e una prima marcatura in questo campionato di Serie A. Il prossimo avversario dei granata sarà la Roma che arriva invece a questo appuntamento con sei punti su sei conquistati. Il Toro per sfondare il muro giallorosso e per segnare la prima rete del campionato si affiderà al centro dell'attacco ancora a Giovanni Simeone .

Simeone carica il Toro: "Non c'è tempo per rilassarsi": il Cholito vuole il primo gol in granata

Per Simeone questa che è appena iniziata è la sua prima stagione con la divisa del Torino ma in totale si tratta del suo decimo campionato consecutivo in Serie A. In questo arco di tempo la punta argentina ha già sfidato 15 volte la Roma ottenendo 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Il buon auspicio per i tifosi granata e anche per il tecnico Marco Baroni è il fatto la formazione giallorossa è la quarta "vittima preferita" dell'ex Napoli e Verona. Simeone ha già infatti segnato cinque gol contro la Roma e domenica 14 alle ore 12:30 avrà modo di provare a timbrare il cartellino per la sesta volta contro il club capitolino oppure almeno di mettere a referto quello che potrebbe essere il terzo assist della sua carriera contro questa avversaria. Il Toro ha infatti bisogno di sbloccarsi in termini realizzativi dopo due gare a secco contro Inter e Fiorentina, la squadra avversaria e il campo non saranno i più semplici vista l'atmosfera sempre molto calda all'Olimpico romano ma con la garra del suo numero 18 i granata devono provare a regalare la prima soddisfazione di questo campionato ai loro tifosi. Per caricare l'ambiente e scuotere i compagni, il Cholito ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram scrivendo: "Non c'è tempo per rilassarsi"; parole che suonano come un monito e come una dichiarazione di quello che è l'obiettivo di Simeone per questa partita di domenica per la quale si caricherà ancora l'attacco granata sulle spalle.