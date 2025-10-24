Simeone il peggior “divorziato”, contro le ex è devastante: il Genoa è avvisato

I dati del "Cholito" contro le sue squadre passate fanno paura al Genoa: il Napoli lo sa bene...

Davide Bonsignore Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 06:32)

Non che si sia lasciato particolarmente male con qualche squadra, ma il "Cholito" Simeone, quando incontra una ex, diventa una furia. I dati parlano chiaro a riguardo: 8 partecipazioni totali ai gol, con 6 marcature e 2 assist in totale per la punta argentina contro le sue squadre precedenti. Arrivato in Italia grazie al Genoa, che l'ha prelevato dal River Plate nel 2016, ha fatto proprio dei rossoblù la sua preda preferita. Dopo il Genoa il passaggio alla Fiorentina prima di approdare a Cagliari. Nuovi rossoblù, vecchi amori: con i sardi due reti contro due ex, prima Genoa e poi Fiorentina. Quindi il passaggio all'Hellas e con la maglietta degli scaligeri ecco di nuovo la sua vittima preferita: altri due gol al Genoa. Da Verona a Napoli e con la maglia azzurra il gol nuovamente contro la Fiorentina. Poi anche i partenopei sono diventati vittime. L'ultima rete contro una ex squadra Giovanni Simeone l'ha fatta nell'ultima giornata di Serie A: Torino 1, Napoli 0. Il "Cholito" segna, si commuove e poi festeggia la vittoria della squadra, più che quella personale. L'ironia, però, a volte ci vede meglio della sfiga: domenica 26 ottobre, nuova giornata di Serie A e nuova ex per Simeone. Davanti al Torino questa volta il Genoa: come si comporterà il numero 18 granata contro la squadra che l'ha portato in Italia e che lui ha già punito tre volte?

Simeone e il Genoa: "Non vi dimenticherò mai" — Simeone e il Genoa: è stato amore a prima vista, da una parte e dall'altra. Il "Cholito" è arrivato in Italia proprio grazie ai rossoblù, che ne hanno acquistato il cartellino dal River Plate per poco più di 5 milioni di euro. Il giorno del trasferimento era il 18 agosto 2016, così la punta argentina ha avuto modo di disputare la Serie A 2016/2017. La prima stagione in Italia è stata un successo per Giovanni Simeone, che in 35 partite di Serie A ha raccolto 12 gol e 1 assist. Anche in Coppa Italia si conta una singola partita, ma di tutto rispetto: 1 gol e 1 assist in 120 minuti (Genoa-Perugia finì ai supplementari). Così l'ex River ha raccolto le attenzioni di un club più blasonato come la Fiorentina, che il 16 agosto 2017 ha versato nelle casse dei liguri 17 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Prima di andare, Simeone ha segnato ancora un gol per il Grifone: in Coppa Italia, altri 120 minuti (contro il Cesena), altra rete. Quindi il saluto ai rossoblù prima di passare ad indossare la maglia viola: "Volevo ringraziare a tutto genoa per la fiducia che avete depositato in me. Non bastano parole per lo che me avete dato. non vi dimenticherò mai. Grazie infinite".

Simeone e le ex, il Genoa la preferita: attento Vieira — Del Genoa, del suo Genoa, Simeone non trova più niente. Tra l'altro nell'organico dei rossoblù nel 2016/2017 si contavano anche alcuni elementi che sono poi passati dal Torino, come Rincon, Laxalt, Izzo e un Pietro Pellegri che in quella stagione, a 15 anni e 280 giorni, trovava l'esordio in Serie A, entrando proprio al posto di Rincon e proprio in un Torino-Genoa. Si parla di una piazza che ha amato Simeone e che Simeone ha amato. Il "Cholito", comunque, non si è mai tirato indietro davanti al Grifone: andare a vedere Cagliari-Genoa 3-1 del 20 settembre 2019, o Genoa-Verona 3-3 del 25 settembre 2021 o ancora Verona-Genoa 1-0 del 4 aprile 2022. Sono già tre le reti segnate al Genoa da Simeone come "divorziato" e domenica c'è Torino-Genoa. Il "Cholito" arriva al lunch match valevole per l'ottava giornata di Serie A in un grande stato di forma: quasi in ogni partita di questo inizio di campionato il numero 18 è stato tra i granata migliori. Per altro, ad oggi, è capocannoniere della squadra, con 3 reti segnate. Si aggiunge anche il fatto che Simeone a Torino si è già sbloccato contro una ex, segnando contro il Napoli sabato scorso. Tutti questi fattori vanno verso un'unica direzione: il Genoa marchi molto stretto Giovanni Simeone.