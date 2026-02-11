Simeone ritorna e guarda in avanti: sarà l’arma in più nel rush finale del Toro

Il ritorno in campo di Giovanni Simeone contro la Fiorentina, con poco più di mezz’ora disputata al posto di Kulenovic, rappresenta una notizia incoraggiante per il Torino. Dopo lo stop fisico che lo aveva costretto a osservare dalla panchina tre gare di Serie A e la sfida di Coppa Italia, l’argentino ha potuto riassaporare il ritmo partita in vista delle prossime settimane. Il suo rientro è un segnale importante per i granata, che riaccolgono uno dei giocatori che meglio ha performato nel corso della stagione, spesso risultando determinante e trascinando la squadra nei momenti più delicati. I cinque gol realizzati, divisi tra due in casa e tre in trasferta, raccontano solo in parte il peso avuto fin qui nel percorso del Toro.

Simeone è un’arma in più da inizio stagione: ora punta a un finale positivo

Il recupero di Simeone amplia di nuovo il roster in attacco e restituisce a Baroni una soluzione preziosa sotto il profilo tattico e caratteriale. Nel corso della stagione l’argentino ha dimostrato di essere fondamentale a prescindere dalle rotazioni, facendosi trovare pronto sia se schierato titolare e sia a gare in corso, offrendo spesso contributi concreti alla squadra. La gara di Firenze, più che un semplice ritorno, può diventare il punto di ripartenza per riacquisire progressivamente condizione e incisività, anche grazie a un reparto offensivo che nel frattempo ha trovato maggiore equilibrio e varietà di soluzioni. In questo contesto, la presenza di Simeone rappresenta un valore aggiunto per alzare il livello complessivo della manovra e aumentare le alternative nei momenti chiave delle partite del Toro.