Super Gineitis porta punti: per il Torino è un lusso tenerlo in panchina

Il centrocampista lituano sta vivendo un momento d'oro: Vanoli sorride per il futuro

Davide Bonsignore 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 18:20)

Terzo gol in campionato per Gvidas Gineitis, che si rivela ancora una volta "uomo delle provvidenze", per citare un avversario di ieri sera. Il Torino acciuffa un pareggio in casa della Lazio proprio grazie ad un gol del lituano che raccoglie un passaggio sporcato di Biraghi e di prima intenzione dirige verso la porta il pallone che si insacca dopo essere passato sotto le gambe di Provedel. Un punto prezioso per i granata che ancora una volta sono aiutati dal proprio gioiellino classe 2004: il numero 66 gioca solo 19 minuti ma incide come pochi altri. MVP del match e tante speranze per il futuro accompagnano il lituano.

I numeri di Gineitis: quanto incide da subentrato! — Non sempre impiegato, Gvidas Gineitis si sta comunque ritagliando un ruolo importante all'interno dell'organico granata. Il tecnico Vanoli lo ritiene già protagonista, e adesso il lituano lo sta dimostrando. Solo 23 su 30 le gare in cui è stato impiegato in campionato, e in 9 di queste è figurato nella formazione di partenza. Poco meno di 1000 minuti raggiunti (973), ma tanta sostanza, soprattutto come centrocampista aggiunto. Non a caso, infatti, nei nove match in cui è partito titolare è riuscito a consegnare soltanto un assist, mentre i tre gol finora siglati in questa Serie A sono arrivati in partite in cui è entrato nel secondo tempo. Sono 3 gol pesanti, arrivati tutti nel girone di ritorno, in particolare in quest'anno solare. Il primo nella sfida in casa della Fiorentina: Gineitis è bravo a sfruttare un disimpegno impreciso dei viola, conquistare con grinta il pallone e infila il gol del pareggio in una partita complicata. Il secondo, se si può, ancora più decisivo: una punizione battuta in fretta con furbizia da Sanabria che arriva preciso tra i suoi piedi. Il lituano è molto bravo a calciare di prima intenzione un missile nell'angolino alla sinistra di Maignan e segnare il gol del 2 a 1: vittoria pesantissima. Il terzo è quello di ieri sera: sulla falsa riga del primo, un gol che permette al Torino di acciuffare un prezioso pareggio in casa di una squadra superiore. "L'uomo delle provvidenze" è un titolo che gli sta bene, se si considera che i gol sono arrivati in partite in cui ha giocato, in ordine cronologico dal meno recente, 33, 20 e 19 minuti. A maggior ragione sottolineando che nessuna di queste reti è arrivata prima del 70'. Insomma, finora non si è conquistato la maglia da titolare (anche viste le ottime prestazioni di Ricci e Casadei), va però sottolineato che da subentrato ha dimostrato di essere un giocatore su cui Vanoli può fare affidamento.

Gineitis, il Toro ha già in casa un futuro titolare — Gli ottimi numeri del capitano Ricci e del nuovo arrivato Casadei non hanno permesso a Gineitis di ottenere una buona titolarità in questa stagione. Ciò non toglie, come detto, che le sue statistiche siano valide, anche al di là dei gol. A livello offensivo, il lituano si pone con una media di quasi un tiro a partita - non da sottovalutare considerata la posizione spesso arretrata, tra i due mediani. Dei 6 tiri in porta che ha realizzato finora, poi, ben il 50% sono finiti in rete. I numeri migliori però sono legati alla fase di costruzione: 19 passaggi chiave, 24 cross "no corner" tentati (e altrettanti da calcio d'angolo) e una percentuale di passaggi riusciti pari all'82% fanno di Gineitis un giocatore su cui i compagni possono contare per avviare una manovra offensiva in partita. Da ciò si può arrivare a considerare che il lituano possiede anche un'ottima lucidità, se si valuta che la maggior parte di questi numeri sono stati realizzati nei minuti finali (e spesso più intensi) delle partite. Quest'ultima considerazione è fondamentale se la si inserisce in un'ottica futura. Con l'acquisto di Casadei il club granata si è già assicurato un profilo molto valido per il futuro. Adesso Gineitis sta dimostrando, partita dopo partita, di essere anche lui un profilo più che interessante da far crescere in maglia granata: si sta già candidando per una maglia da titolare nella prossima stagione. Un giovane ventunenne che ad ogni gara sta dimostrando di essere più forte di quella precedente: un lusso per il Torino poterlo tenere in panchina. Con questo non si vuole intendere che il Torino non ha bisogno di intervenire sul mercato: ci sono molte altre situazioni da valutare, ma un Gineitis così si candida ad essere una colonna del Toro del futuro.