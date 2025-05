Superga torna teatro di contestazione: senza Cairo è Vagnati il più bersagliato

In assenza di Urbano Cairo è terminato nel mirino dei tifosi Davide Vagnati (ma anche Emiliano Moretti e qualche giocatore sono stati al centro di alcune contestazioni). Il colle di Superga (un luogo che il 4 maggio dovrebbe essere solo e soltanto di commemorazione) è tornato ieri, domenica 4 maggio, teatro di contestazione nonostante la decisione del presidente granata di evitare la salita nel corso del pomeriggio per la Santa Messa e per la lettura dei nomi alla lapide. L'attenzione dei tifosi (non di gruppi organizzati, va detto, ma di qualche sparuto manipolo) si è quindi spostata sulla figura più operativa della società granata dopo il presidente, colui il quale architetta il mercato, ovvero Vagnati. Il direttore genovese è visto da una buona fetta del tifo come il braccio operativo di Cairo e quindi in assenza dell'uno si è preso di mira l'altro. Il dt paga inoltre alcuni scivoloni mediatici espressi ai microfoni dei media negli scorsi mesi. A sua volta Moretti, molto apprezzato come giocatore, è visto oggi come il principale collaboratore di Vagnati e quindi di riflesso si è preso una parte di parole spettanti al suo "superiore". A cascata è poi toccato ad alcuni giocatori, i quali sono gli unici protagonisti in campo e sono gli artefici delle gioie e dei dolori settimanali del popolo del Toro. Pertanto, con o senza Cairo la contestazione è arrivata a Superga. A torto o ragione il più bersagliato è stato Vagnati, un dirigente che, tra errori e cose buone, profonde un grande impegno per la causa cercando di raccogliere il massimo con le risorse messe a disposizione. Acclamato invece Paolo Vanoli, che era visibilmente emozionato. Per lui non è stata la prima volta in assoluto a Superga, ma il primo 4 maggio da allenatore del Toro sì. Dopo la lettura dei nomi, ha voluto dare un fugace saluto personale alla lapide.