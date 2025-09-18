Tameze supera Ilkhan e si propone per un doppio ruolo: la scelta di Baroni

Sembrava fuori rosa e invece il francese sta conquistando il tecnico granata

Dopo le prime tre giornate, l'impiego di Tameze ha già superato ogni più rosea aspettativa. Dopo essere stato fortemente voluto da Juric - e da lui molto impiegato -, con Vanoli il francese ha trovato poco spazio e all'inizio di questa stagione sembrava ai margini dell'organico granata. Tuttavia, l'ex Verona si è proposto come alternativa duttile e d'esperienza a Baroni, che sembra aver accettato la proposta e ha regalato al suo centrocampista minutaggio in ognuna delle prime tre gare di Serie A. Dall'altra parte, quello che sembrava essere la rivelazione già ad inizio campionato e che ha giocato da titolare la prima sfida contro l'Inter - stiamo parlando di Emirhan Ilkhan - nella seconda e nella terza di campionato non ha trovato spazio neanche come subentrato. Baroni considera Tameze il sostituto di Asllani? Analizziamo insieme la situazione.

Tameze fuori rosa? Decisamente no. Nelle ultime tre gare Baroni non gli ha concesso un minutaggio stellare, ma 17 minuti a partita in media per una seconda linea è già un buon risultato. A maggior ragione se si pensa che Ilkhan ne ha giocati 58 contro l'Inter (sostituito in quel momento proprio da Tameze) e poi nient'altro contro Fiorentina e Roma. Ma perché Baroni sta scegliendo il centrocampista francese? Come si vede nella grafica fornita da Sofascore, l'ex Verona è stato in grado di subentrare e dare solidità e precisione: per la prima caratteristica si conta l'83% di duelli vinti, soprattutto, mentre per la seconda il 78% di precisione nei passaggi e il passaggio chiave realizzato (che nella totalità di 51 minuti, per un mediano, non è un brutto dato). Adrien Tameze, dunque, finora è stato impiegato come sostituto del regista: alla prima Ilkhan, poi Asllani. Così nei minuti finali i compiti di iniziare la manovra offensiva e fare da filtro in fase di non possesso sono passati al francese, che sta cercando di ritagliarsi il proprio spazio, anche con un certo successo... Una scelta dettata anche dai frangenti di gara: quando è stato chiamato in causa, Baroni aveva bisogno di un giocatore di maggiore copertura rispetto a Ilkhan, che per caratteristiche è invece più offensivo. Questo ruolo a centrocampo, però, non è l'unica possibilità per lui: forse la difesa a 3 può offrirgli un assist...

Tameze e la difesa a 3: può regalargli minuti — Contro la Roma Baroni ha sorpreso con effetti speciali, annullando qualsiasi previsione di formazione e disponendo i granata con una difesa a 3. La sorpresa è stata tale anche come risultato: i granata hanno espugnato l'Olimpico di misura e hanno mostrato, per tutta la gara, una fase difensiva estremamente solida. Così il terzetto difensivo ha portato i suoi frutti. Tuttavia, si può immaginare sia una soluzione non definitiva, ma utile all'occorrenza: potrebbe rivelarsi fondamentali per squadre che fondano sui trequartisti del 3-4-2-1 la propria manovra offensiva, consentendo ai granata di schierarsi a specchio e arginare i tentativi che utilizzano questa tattica. La possibilità di schierare una difesa a tre, tuttavia, va confrontata con la quantità di cui i granata dispongono nelle retrovie: dietro il terzetto Coco-Maripan-Ismajli, gli unici a disposizione sono Masina, Dembelé e Tameze, con questi ultimi due riadattati. Risulta quindi chiaro come, all'occorrenza, il francese si possa proporre anche per un altro ruolo: quello di braccetto difensivo. Ruolo, per altro, che aveva già ricoperto con Juric quando Schurrs si era infortunato (sì, c'era ancora Juric): l'ex Verona si era adattato e in quella posizione è stato una delle migliori scoperte del campionato. Tameze, oltre ad essere già considerato il sostituto di Asllani, si sta quindi proponendo anche come alternativa in difesa, a maggior ragione quando Coco e Masina andranno in Coppa d'Africa...