Top 5 assist 2025: tanti di questi sono contro le big

Troppo spesso forse si celebra soltanto l'atto definitivo, la conclusione, il gol. A volte ci si dimentica di quanto, invece, sia importante la modalità con cui chi segna sia arrivato a poter segnare. Ci sono alcuni giocatori che faticano a inserire il proprio nome sul tabellino marcatori, ma che magari riescono a servire passaggi che facilitano e non poco il compito dei compagni. In quest'anno solare il Toro ha segnato 39 gol in partite ufficiali, alcuni su rigore, altri su rimpalli, altri ancora, invece, arrivati dopo un passaggio. Noi abbiamo raccolto per voi i 5 migliori assist del 2025: scopriteli tutti!