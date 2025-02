Torino: a Bologna è emergenza in mezzo con Ricci squalificato e Tameze in dubbio

Samuele Ricci squalificato e Adrien Tameze non è al massimo. Vanoli a Bologna avrà problemi a centrocampo e dovrà ridisegnare il suo Torino. Se ultimamente l’equilibrio era stato trovato proprio con l’ex Empoli e l’ex Verona in mezzo al campo, ora qualcosa per forza di cose dovrà cambiare. Tra le possibilità non è da escludere un esordio dal primo minuto di Cesare Casadei . Le situazioni e gli incastri non sono tantissimi e chiaramente la speranza è che Tameze possa recuperare in tempo.

Vanoli: quali scelte a centrocampo contro il Bologna?

Sul francese insomma il dubbio rimarrà fino all’ultimo, ma è chiaro che a prescindere dalla sua presenza ai granata mancherà un vero e proprio metronomo davanti alla difesa. La possibilità quindi di vedere un centrocampista di rottura con uno di inserimento è molto alta. Per questo motivo potrebbe esordire dal primo minuto Casadei, che contro il Genoa è stato preferito a Linetty a gara in corso. L’ex Chelsea ha già messo in mostra qualità che a questa squadra mancavano: tra duelli aerei vinti e inserimenti in area di rigore, contro il Genoa si sono visti aspetti interessanti. Seppur il potenziale, Casadei ancora non è al 100% negli schemi di Vanoli e per questo non è da escludere che dal primo minuto venga scelta la coppia Linetty-Gineitis. I due sono sempre stati agli ordini di Vanoli e possono leggere meglio una partita che tatticamente sarà sicuramente impegnativa. Insomma saranno tante le considerazioni che farà Vanoli in settimana, ma non va escluso l’esordio da titolare di Casadei che dai primi spezzoni si è subito messo in mostra.