Torino a Prato allo Stelvio: come stanno Anjorin e Zapata

Il secondo giorno di ritiro a Prato allo Stelvio porta con sé una buona notizia: Duvan Zapata si è rivisto con il gruppo. Il capitano granata ha svolto una parte di lavoro con i compagni all’inizio dell’allenamento mattutino di questo martedì 15 luglio. In particolare, Baroni lo ha coinvolto in un’esercitazione sul possesso palla in cui svolgeva il ruolo di “jolly”, come punto di riferimento per il palleggio per tutti i compagni. Il tecnico, evidentemente, punta molto sul recupero del colombiano, che è assolutamente centrale nei piani del Toro, e vuole iniziare a fargli capire quanto prima quali sono i movimenti che gli chiederà. Il recupero del giocatore, tuttavia, non è ancora completato. Dopo 15-20 minuti di lavoro con i compagni, Zapata si è spostato sul campo secondario per riprendere il suo lavoro personalizzato. Il processo va compiuto gradualmente, ma siamo agli ultimi step prima dell’effettivo ritorno a disposizione del giocatore, che potrebbe arrivare entro fine mese.