Torino, Adams cerca il decimo gol in Serie A: serve però sbloccarsi con le big

Se è vero che le motivazioni per il Toro si sono esaurite già da un po' e nelle ultime giornate le prestazioni dei granata non sono state per nulla all'altezza della maglia, è anche vero che per Adams c'è in gioco un obiettivo comunque sempre importante per un attaccante. Contando solamente il campionato, il numero 18 del Torino ha infatti realizzato fin qui 9 reti, riuscire a raggiungere la doppia cifra alla sua prima annata in Italia sarebbe certamente un motivo di orgoglio personale e rappresenterebbe anche il raggiungimento di uno status certamente non banale. Tuttavia, per lo scozzese c'è anche stata una costante in questo campionato di Serie A poco felice e dovrà cercare di ribaltare tutto in quest'ultimo match della stagione.

Adams ha bisogno di un gol contro una big: manca da settembre contro la Lazio

Nelle partite contro le squadre in lotta per l'Europa o comunque nella parte sinistra della classifica, Adams non va a segno dal mese di settembre. Sette dei nove gol realizzati dall'ex Southampton in questo campionato sono infatti arrivati contro formazioni alla pari o al di sotto del Torino in classifica. Le uniche due marcature che lo scozzese ha saputo mettere a referto in sfide contro le prime della classe, sono arrivate ad agosto (con l'Atalanta) e a settembre (con la Lazio). La punta classe 1996 sta quindi vivendo un lunghissimo digiuno di reti nelle grandi sfide e cercherà quindi di non mancare in quest'ultimo appuntamento contro una Roma in grande forma e che con Ranieri in panchina ha dimostrato di avere una fase difensiva molto ben collaudata. Per Adams però raggiungere il traguardo delle dieci reti sarebbe molto importante anche perché sarebbe la prima volta in carriera che andrebbe in doppia cifra in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei.