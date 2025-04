Torino, Adams sbaglia il rigore: perché l’ha tirato lui? Le alternative a Ché…

Lo scozzese non è uno specialista sui calci di rigore. Nella sua carriera, infatti, ne ha battuti soltanto 4 in partite ufficiali. I primi due nella stagione 2015/16, quando era in forza allo Sheffield United. Due calci di rigore, uno in League One (la Serie C inglese) e uno in EFL Trophy (una competizione a cui prendono parte le squadre di League One e League Two): entrambi realizzati. Per il successivo bisogna attendere la stagione 2018/19, quando con il Birmingham City segna e realizza un tiro dagli 11 metri contro il Nottingham Forest, allora in Championship (la Serie B inglese). Poi niente fino a ieri, nella gara contro il Verona. 4 rigori in tutta la carriera, di cui il primo sbagliato proprio in maglia granata. Quel che viene spontaneo chiedersi è perché si sia deciso di consegnare uno dei pochi rigori che - statisticamente - vengono assegnati al Torino ad un giocatore con così poca esperienza sui penalty. A riguardo bisogna anche considerare le alternative che erano in campo in quel momento.

Torino, i possibili rigoristi al posto di Adams

Come detto, in campo c'erano delle alternative fra i giocatori granata. Primo su tutti, Nikola Vlasic. Il croato quest'anno è l'unico giocatore granata ad aver realizzato un calcio di rigore, nella sfida di inizio ottobre in casa dell'Inter. La sfida è nota alla piazza granata per l'infausto infortunio di Zapata, ma è quella l'unica gara in cui il Torino ha segnato su rigore. Neanche Vlasic ha statistiche perfette per i tiri dagli 11 metri, avendone realizzati 10 su 15 in carriera, con una percentuale quindi del 66,7%. Percentuale leggermente migliore si registra per Sanabria, che in questa stagione ha sbagliato l'unico altro rigore concesso ai granata - insieme a quelli di Vlasic e Adams - nella sfida d'andata proprio contro il Verona. Tuttavia, in carriera il paraguayano ha realizzato dagli 11 metri 7 tentativi su 10, con una percentuale del 70%. Sanabria, però, non era in campo in quel momento. C'era, invece, nel rettangolo di gioco Cristiano Biraghi. L'ex terzino della Fiorentina è sempre stato impiegato dagli 11 metri, ma le sue statistiche non sono delle migliori: 2 soli rigori realizzati su 6 e una percentuale di realizzazione del 33,3%. L'unico giocatore nella rosa granata che sarebbe in grado di garantire una percentuale veramente valida è fuori per infortunio: Duvan Zapata. Il colombiano si attesta su una percentuale di realizzazione del 75%, con 9 rigori segnati e 3 sbagliati. I giocatori granata non sono quindi dei veri e propri specialisti dagli 11 metri. Tuttavia, le alternative che erano in campo al momento della decisione di Bonacina (Vlasic e Biraghi), pur avendo percentuali inferiori a Ché Adams - che fino all'errore contro il Verona era al 100% di rigori realizzati - hanno comunque più esperienza. Il dubbio già espresso quindi rimane: perché l'ha battuto lui? È comunque sbagliato colpevolizzare per un errore dagli 11 metri un giocatore come Adams che in diverse altre situazioni ha dimostrato il proprio cinismo. La speranza del Toro è che la prossima volta che lo scozzese ne avrà l'occasione, sfrutterà meglio la concessione del calcio di rigore.