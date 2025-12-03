Torino, anche i rigori sono un problema: ecco le gerarchie per le prossime gare

Quello di Asllani contro il Lecce è il secondo tiro dal dischetto sbagliato dai granata in Serie A: sono già passati tre tiratori diversi

Federico De Milano Caporedattore 3 dicembre - 16:14

La sconfitta di Lecce ha riportato a galla diversi problemi in casa Torino visto che si tratta del secondo ko consecutivo dopo la bruttissima figura contro il Como. I malumori dei tifosi sono legittimamente tornati a farsi sentire perché il Lecce era una squadra che non aveva ancora vinto in casa in questa stagione e l'obiettivo era quello di portare a casa almeno un punto. A pesare sul giudizio della prestazione del Toro c'è anche il rigore sbagliato da Kristjan Asllani proprio alla fine della gara che ha, di fatto, condannato i granata alla sconfitta vista la grossa chance fallita per un pareggio che sarebbe stato utile.

Non solo Asllani: sono già due i rigori sbagliati in stagione — Quello del regista albanese non è però il primo rigore sbagliato dal Torino in questa edizione della Serie A. I granata avevano fallito un altro tiro dagli undici metri in un'altra brutta partita persa. Si tratta del penalty calciato da Duvan Zapata lo scorso 21 settembre nella pesante sconfitta per 0-3 in casa contro l'Atalanta, allenata dall'ex Ivan Juric. Quella è stata una delle poche vittorie del tecnico croato sulla panchina nerazzurra prima dell'esonero e caratterizzata anche da un errore dal dischetto di Zapata, grande ex di quella sfida contro i bergamaschi. Esattamente come Asllani a Lecce, anche in quella circostanza il centravanti colombiano si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario facendosi parare la conclusione dagli undici metri: prima Carnesecchi contro l'attaccante ex Udinese e poi Falcone contro il centrocampista ex Inter.

Le gerarchie del Toro per i prossimi calci di rigore — Per Baroni inizia forse a diventare un problema anche questa poca sicurezza che la sua squadra dimostra di avere nei tiri dal dischetto. Il Torino è una squadra che sta creando poche azioni da gol e ci sono infatti solamente 5 squadre che, fin qui, in campionato hanno prodotto meno reti dei granata in Serie A. Per tale ragione diventa ancora più importante sfruttare meglio i calci di rigore. L'unico penalty trasformato dal Toro in questo campionato è quello di un altro pesante ko: il brutto 1-5 in casa contro il Como. A segnare per il Toro in quella partita è stato Nikola Vlasic che si è dimostrato uno specialista in questo fondamentale. Il numero 10 granata si era infatti già reso protagonista di precisione e freddezza dal dischetto con la sua Croazia in partite molto importanti, decise ai rigori, dell'ultimo Mondiale in Qatar. Risulta quindi facile ipotizzare che nelle prossime partite del Torino, il tecnico Marco Baroni scelga di puntare ancora sull'ex West Ham per un eventuale calcio di rigore, anche per una ragione di morale e fiducia. Le alternative Asllani e Zapata rimangono però delle opzioni spendibili ancora in futuro, visto che nelle passate stagioni hanno già entrambi trovati dei gol dal dischetto proprio in Serie A.