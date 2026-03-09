Torino, anche senza luce Vlasic c’è: con il Parma serve il suo riscatto

Anche quando la luce è spenta, il Torino può contare su Nikola Vlasic. Non ha brillato a Napoli, vero, ma il croato resta il leader tattico della squadra di D'Aversa e la sua prestazione è stata comunque sufficiente al Maradona dove a lungo è stato l'unico a provarci.

Torino, i dati di Vlasic al Maradona: non brilla, ma resta concreto

Il Torino si è visto davvero poco contro il Napoli di Conte. I granata hanno creato solo una grande occasione, da cui è scaturito il gol di Casadei, e cercato appena quattro volte lo specchio contro le nove partenopee. In un deserto dal punto di offensivo, Vlasic è rimasto uno dei più concreti. I dati lo dimostrano. Il croato è andato tre volte al tiro, le stesse di Alisson Santos e Hojlund, in due occasioni ha trovato lo specchio come Politano. Solo quattro granata - Casadei, Obrador, Zapata e Anjorin - hanno cercato il tiro, fermandosi a un tentativo a testa con i due centrocampisti a trovare lo specchio.