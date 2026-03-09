Toro News
Torino, anche senza luce Vlasic c’è: con il Parma serve il suo riscatto

In una serata grigia Vlasic resta il più concreto tra i granata. Serve la sua guida contro il Parma, con cui ha un conto in sospeso...
Irene Nicola
Irene Nicola 

Anche quando la luce è spenta, il Torino può contare su Nikola Vlasic. Non ha brillato a Napoli, vero, ma il croato resta il leader tattico della squadra di D'Aversa e la sua prestazione è stata comunque sufficiente al Maradona dove a lungo è stato l'unico a provarci.

Torino, i dati di Vlasic al Maradona: non brilla, ma resta concreto

Il Torino si è visto davvero poco contro il Napoli di Conte. I granata hanno creato solo una grande occasione, da cui è scaturito il gol di Casadei, e cercato appena quattro volte lo specchio contro le nove partenopee. In un deserto dal punto di offensivo, Vlasic è rimasto uno dei più concreti. I dati lo dimostrano. Il croato è andato tre volte al tiro, le stesse di Alisson Santos e Hojlund, in due occasioni ha trovato lo specchio come Politano. Solo quattro granata - Casadei, Obrador, Zapata e Anjorin - hanno cercato il tiro, fermandosi a un tentativo a testa con i due centrocampisti a trovare lo specchio.

Torino, Vlasic con il Parma deve essere il faro

Lo stop contro il Napoli impone al Toro un cambio di rotta repentino, considerando la forbice ridotta dalla zona rossa. Ogni punto conta nella lotta salvezza, in quest'ottica la sfida di venerdì con il Parma assume ancor più rilevanza. Vlasic sarà chiamato a caricarsi nuovamente la squadra sulle spalle, come tante volte ha fatto in stagione. Le sue idee per D'Aversa sono troppo importanti e devono essere il motore di questo Torino. All'andata il croato non era riuscito a essere all'altezza delle aspettative che su di lui ricadono, in una giornata no dove il duello perso con Pellegrino è costato ai granata la sconfitta al Tardini. Al ritorno Vlasic non potrà permettersi un passaggio a vuoto, dal riscatto personale può passare anche il riscatto di squadra in una gara chiave.

