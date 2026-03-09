Torino, anche senza luce Vlasic c’è: con il Parma serve il suo riscatto

Torino, Vlasic con il Parma deve essere il faro—
Lo stop contro il Napoli impone al Toro un cambio di rotta repentino, considerando la forbice ridotta dalla zona rossa. Ogni punto conta nella lotta salvezza, in quest'ottica la sfida di venerdì con il Parma assume ancor più rilevanza. Vlasic sarà chiamato a caricarsi nuovamente la squadra sulle spalle, come tante volte ha fatto in stagione. Le sue idee per D'Aversa sono troppo importanti e devono essere il motore di questo Torino. All'andata il croato non era riuscito a essere all'altezza delle aspettative che su di lui ricadono, in una giornata no dove il duello perso con Pellegrino è costato ai granata la sconfitta al Tardini. Al ritorno Vlasic non potrà permettersi un passaggio a vuoto, dal riscatto personale può passare anche il riscatto di squadra in una gara chiave.
