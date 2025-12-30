Toro News
Torino, Asllani in calo: Ilic bussa alla porta, Ilkhan si ripropone

Il rendimento altalenante di Asllani lascia spazio alla possibilità per chi era scivolato nelle gerarchie
Irene Nicola
Irene Nicola 

Kristjan Asllani è in calo. Le ultime settimane non sono state particolarmente esaltanti per il play granata, il cui rendimento è stato troppo altalenante e il cui futuro potrebbe ora vedere maggior concorrenza per un ruolo primario all'interno del centrocampo a disposizione di Baroni.

Asllani, dal rigore sbagliato agli errori con il Cagliari: rendimento in fase calante

Nell'ultimo mese Asllani si è mostrato in fase calante. Il punto più negativo è stato toccato a fine novembre, esattamente un mese fa, quando l'albanese si è presentato sul dischetto per il possibile pareggio con uno score impeccabile dagli undici metri per poi calciare molto male in direzione Falcone. Non è però tanto un rigore sbagliato a incidere nella valutazione complessiva, che rende conto di aspettative superiori al rendimento attuale. Spesso Asllani macina km, dato che si conferma di partita in partita, ma non sempre riesce ad abbinare qualità alla quantità risultando altalenante nell'arco dei novanta minuti. Con il Cagliari si è ripetuto un copione simile con poche giocate decisive e con la pecca del contrasto troppo debole con Kilicsoy in occasione del vantaggio sardo.

Asllani, in due a insidiarlo: Ilkhan torna a vedere il campo, Ilic è già stato un concorrente come play

Baroni ha due alternative nello stesso ruolo di Asllani. La prima resta Ivan Ilic. Il serbo non ha offerto fino a questo momento garanzie in termini di continuità psico-fisica, motivo per cui a volte è rimasto fermo ed è stato necessario recuperarlo. Però a Baroni piace Ilic nel ruolo di play, lo ha già testato in questa veste e ne ha approvato il suo impiego. Poi c'è Emirhan Ilkhan. Il turco era partito bene per poi diventare un enigma senza più minutaggio a disposizione. A sorpresa è rientrato nelle rotazioni con la Cremonese e poi anche nel finale di gara con il Cagliari, dove è apparso propositivo. Sicuramente Ilkhan ha voglia di giocare dopo tanto tempo e si giocherà le sue carte per proporsi nuovamente come alternativa. In tre per un posto, Asllani dovrà correre per mantenere la sua centralità.

