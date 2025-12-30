Torino, Asllani in calo: Ilic bussa alla porta, Ilkhan si ripropone

Asllani, in due a insidiarlo: Ilkhan torna a vedere il campo, Ilic è già stato un concorrente come play

Baroni ha due alternative nello stesso ruolo di Asllani. La prima resta Ivan Ilic. Il serbo non ha offerto fino a questo momento garanzie in termini di continuità psico-fisica, motivo per cui a volte è rimasto fermo ed è stato necessario recuperarlo. Però a Baroni piace Ilic nel ruolo di play, lo ha già testato in questa veste e ne ha approvato il suo impiego. Poi c'è Emirhan Ilkhan. Il turco era partito bene per poi diventare un enigma senza più minutaggio a disposizione. A sorpresa è rientrato nelle rotazioni con la Cremonese e poi anche nel finale di gara con il Cagliari, dove è apparso propositivo. Sicuramente Ilkhan ha voglia di giocare dopo tanto tempo e si giocherà le sue carte per proporsi nuovamente come alternativa. In tre per un posto, Asllani dovrà correre per mantenere la sua centralità.