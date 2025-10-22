La linea a tre porta garanzie, ma anche la consapevolezza di dover intervenire sul mercato

Irene Nicola Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 08:29)

Trovare una quadra in difesa è stata a lungo una priorità per Marco Baroni. D'altronde, i cinque gol incassati a San Siro all'esordio avevano acceso l'allarme già alla prima giornata imponendo al tecnico di trovare soluzioni. Baroni è intervenuto sull'assetto del reparto passando dalla linea a quattro a quella a tre. La scelta sta pagando e sembra essere la via da seguire. Va però supportata, anche in sede di mercato.

Torino, Baroni e la difesa: il passaggio alla linea a tre — Inizialmente, Baroni aveva impostato il lavoro difensivo immaginando uno schieramento a quattro, con due centrali e due terzini. La base di partenza in ritiro era stata il 4-2-3-1, caro al tecnico ex Lazio e già in uso dai granata con Vanoli. Accantonato durante l'esordio in Coppa Italia perché poco funzionale, Baroni è passato al 4-3-3 aggiungendo un play a centrocampo. La difesa però continuava a soffrire e così serviva un nuovo cambio per dare maggior solidità. Largo al 3-4-3 e poi al 3-5-2, Baroni è passato quindi alla difesa a tre. Con il tempo la nuova linea si è assestata fino a offrire una prestazione assolutamente convincente contro il Napoli, ma restano alcuni interrogativi.

Torino, avanti con la difesa a tre ma serve un vice Maripan — La difesa a tre sembra destinata a essere la via, almeno in questa fase. Ormai si è delineata anche in termini di gerarchie. Nel ruolo di braccetto destro i granata possono proporre Ismajli o il jolly Tameze, adattato frequentemente a difensore anche da Baroni, come già avevano fatto Juric e Vanoli. Anche a sinistra l'alternativa è doppia con Coco da un lato e Masina come alternativa. Resta un nodo, derivato dal mercato: Maripan. Il cileno è il centrale di riferimento del Torino, nonché l'unico di cui Baroni disponga. Con la difesa a quattro, sulla base della quale era stato impostato il mercato, c'era ricambio, ma essere arrivati tardi a disporsi a tre ha fatto sì che il Toro ora si ritrovi senza un vice Maripan. Avanti con la difesa a tre quindi? Sì, ma è inevitabile pensare che la società debba avere come esigenza intervenire a gennaio per pescare un centrale.