Nella partita a scacchi tra Baroni e Sottil, gli assedi non sono mancati. La partita di Coppa Italia alla fine ha premiato il Torino, ma non senza difficoltà. Sottil ha messo con le spalle al muro i granata per un tempo intero, la mossa decisiva però l'ha fatta Baroni con la scelta di cambiare un piano tattico che mostrava evidenti problemi in campo.
il tema
Torino, Baroni fa scacco a Sottil con il cambio modulo: il confronto
Coppa Italia, il piano di Sottil ha la meglio nel primo tempo: nell'occupazione degli spazi meglio i gialloblù—
Il Modena è riuscito a fare esattamente ciò che Sottil aveva chiesto nella prima frazione. Il tecnico cresciuto in granata voleva una squadra aggressiva, capace di arrivare velocemente in porta e con un possesso palla funzionale alla finalizzazione. Tre condizioni che si sono verificate e che hanno messo in difficoltà il Toro. La squadra di Baroni ha tenuto maggiormente la palla nel complesso, ma a lungo in modo sterile e senza sbocchi. Quella di Sottil ne ha tratto invece maggior vantaggio. Due i nodi che non si sono sciolti invece. "Dobbiamo gestire meglio gli ultimi metri" ha affermato Sottil. Ha ragione il tecnico, perché c'erano tutte le condizioni per segnare a fine primo tempo ma è mancato qualcosa sottoporta. Il secondo aspetto è quello decisivo, quello che conferisce la vittoria a Baroni anche nella gestione della partita: la capacità di trovare misure di contenimento per far fronte agli imprevisti.
Coppa Italia, Baroni vince il confronto con Sottil con il cambio modulo: la mossa tattica vale la vittoria—
Baroni è un attento osservatore. L'incapacità di fare la differenza e prima ancora di giocarsela alla pari con il 4-2-3-1 imponeva soluzioni. Quella del tecnico granata è stata abbandonare il sistema tattico preferito per tappare le falle di una costruzione troppo lenta. Individuato il punto debole, il centrocampo, è lì che Baroni è intervenuto con il passaggio al 4-3-3 e l'aggiunta di un terzo centrocampista, Ilkhan, come vertice basso. Il secondo cardine che ha contribuito a limitare la pericolosità delle incursioni gialloblù è stato l'intervento sulle distanze. Baroni ne ha parlato a lungo nell'analisi postpartita: "Eravamo lunghi e larghi, abbiamo sistemato le distanze. Nel secondo tempo sono migliorate, eravamo più raccolti e la squadra ha giocato". La nuova veste del Toro è stata efficace e la capacità di adattarsi a gara in corso in base a quanto stava dicendo la partita è stata provvidenziale. Baroni così ha recuperato il gap su Sottil e ha trovato il modo di cambiare l'inerzia della partita. La mossa decisiva è arrivata dalla panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA