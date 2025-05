Torino, Casadei si candida per un posto da titolare: a Lecce cerca riscatto

Il centrocampista preso a gennaio dal Chelsea vuole riprendersi una maglia da titolare nel prossimo match del Toro: serve alzare il livello

Federico De Milano Redattore 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 06:21)

Dopo un impatto da applausi che aveva convinto tutti, è arrivata una leggera frenata per Cesare Casadei che sta per terminare con la maglia del Torino la sua prima mezza stagione di Serie A. Il talentuoso centrocampista classe 2003 è arrivato all'ombra della Mole nel mercato di gennaio, a titolo definitivo dal Chelsea. Essendo un elemento di grande prospettiva serve averlo nelle migliori condizioni e per questo il tecnico granata Paolo Vanoli vuole che Casadei ritorni ai suoi massimi livelli.

Torino, Casadei vuole fare di tutto per essere titolare a Lecce — Restano da giocare soltanto ancora due partite prima della fine del campionato di Serie A e domenica sera alle ore 20:45 il Torino sarà impegnato nella trasferta di Lecce che sarà l'ultimo appuntamento del calendario per quanto riguarda le sfide fuori casa. Dopo una lieve flessione delle ultime settimane, ora c'è un Casadei che scalpita e che vuole fare di tutto per convincere Vanoli a puntare ancora su di lui e a schierarlo in campo dal primo minuto in Salento. La sfida contro il Lecce allenato dall'ex Marco Giampaolo sarà molto calda perché la formazione giallorossa ad oggi sarebbe una delle squadre condannate alla retrocessione in Serie B e per questo motivo necessità di far punti in questi ultimi due turni.

Casadei ha bisogno di alzare il suo livello per un rendimento migliore — Nelle ultimissime settimane le prestazioni di Casadei sono leggermente calate, tanto che il tecnico granata Paolo Vanoli - in occasione dell'ultima partita in casa contro la sua ex Inter - gli ha concesso di restare in campo soltanto nei 45 minuti del secondo tempo. Anche lui quindi come tanti compagni che hanno tirato un po' i remi in barca in questo finale di stagione privo di obiettivi, dovrà alzare il suo livello per terminare al meglio l'attuale campionato e, dopo le vacanze, poter ripartire con il sorriso in vista della prossima stagione. Il numero 22 del Toro sarà infatti uno dei punti fermi della rosa della prossima stagione e da lui ci si aspetta un grande salto di qualità nei mesi che ci troviamo davanti e nei quali potrà lavorare ancora molto con Vanoli che è certamente l'allenatore giusto per far maturare al meglio dei giovani talenti.