Torino, chi è Cacciamani? La crescita esponenziale e le attenzioni di Vanoli

Cacciamani ancora convocato da Vanoli, può essere un altro giovane da far esordire entro la fine della stagione

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 06:23)

Paolo Vanoli è pronto a far esordire un altro giovane? Difficile da dire, ma le attenzioni su Alessio Cacciamani ci sono e vista la seconda convocazione di fila non è da escludere che anche lui possa vivere - entro la fine del campionato - la sua prima volta in Serie A con il Torino. Dopo Perciun, insomma, potrebbe toccare a un altro dei trequartisti messi in mostra dalla Primavera granata e quello di Alessio è stato un percorso davvero particolare. A settembre giocava in Under 18 e ora sta iniziando ad abituarsi agli ambienti della prima squadra. Il suo forse è il miglior esempio per raccontare come sta lavorando il Settore giovanile e dell'attenzione che Paolo Vanoli ha posto sui giovani sin dall'inizio.

Torino: chi è Cacciamani? L'esterno offensivo che piace a Vanoli — La sua è una storia di programmazione. Chiaro, nessuno aveva in mente che potesse essere chiamato tra i grandi, ma da inizio stagione il Toro ha puntato su di lui, come su tutti i giovani che vogliono mettersi in mostra e dimostrano di avere i numeri sul campo. Il classe 2007 di Jesi, preso nel 2023 dall'Ancona, ha iniziato con la sua categoria, l'Under 18 e sotto la guida di Fioratti ha fatto faville: nelle prime 16 giornate ha segnato 11 gol. Numeri importanti per un esterno offensivo. Così è arrivata la chiamata dalla Primavera. Lui ha risposto con umiltà, perché il ruolo naturale è l'ala, ma visto che il modulo era il 3-5-2 ha giocato tante partite come esterno a tutta fascia. Così nel suo bagaglio di giocatore offensivo, ha inserito anche capacità difensive, che sono poi fondamentali per chi vuole approdare in prima squadra.

Tra tutti i ragazzi che si sono affacciati tra i grandi quest'anno è forse il più acerbo, perché si vede che ha bisogno di lavorare per crescere, ma allo stesso tempo ha delle peculiarità da giocatore che potrebbe tornare utile nel calcio di oggi. Cacciamani ha messo in mostra - al di là della vena realizzativa in Under 18 - un gran ritmo di gioco e uno strappo nello stretto micidiale. Questa è la sua caratteristica più importante e nel calcio d'oggi è fondamentale. La sua velocità con o senza palla può essere determinante per la sua carriera. Adesso deve imparare a diventare più concreto, perché in Primavera ha fatto vedere di avere ancora qualche lacuna in area di rigore. Sicuramente è un ragazzo che ha voglia di lavorare, altrimenti Vanoli non l'avrebbe preso in considerazione.