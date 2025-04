Torino, chi è Perciun: l’esordio in A il giorno del 19° compleanno

Giunto in Italia nel 2022, il trequartista moldavo classe 2006 stupì in Under 17 e bruciò le tappe con la firma del primo contratto da professionista. Ora l'esordio in Serie A

Federico De Milano Redattore 23 aprile 2025 (modifica il 23 aprile 2025 | 20:46)

Forse sarà stato il desiderio espresso spegnendo le diciannove candeline sulla torta, forse una sorpresa che tempistica migliore non poteva avere. Nel giorno del suo compleanno, Sergiu Perciun viene richiamato dalla panchina da Paolo Vanoli e fa l'esordio in Serie A con la maglia del Torino subentrando a Elmas al 78' nel finale della sfida contro l'Udinese. Il trequartista moldavo, da agosto 2023 legato al Toro con un contratto da professionista, è uno dei punti fermi in Primavera. A giugno 2024 era arrivato anche il prolungamento di contratto con firma fino al 2027, quest'anno una stagione iniziata ai box per infortunio e conclusa tornando protagonista. Scopriamo meglio adesso chi è Sergiu Perciun, giocatore ben inserito peraltro nel giro delle nazionali giovanili della Moldavia.

Chi è Sergiu Perciun: dalla Moldavia al Torino, in granata sorprende già dall'Under 17 — Nato il 23 aprile 2006 in Moldavia, Perciun si trasferisce in Italia ad agosto 2022 per cercare di coronare il sogno di diventare un calciatore professionista. Dopo vari anni nelle squadre giovanili dell'accademia moldava Radu Rebeja, Sergiu riceve la chiamata del Torino, che non lo lascia indifferente. Così il giovane e promettente trequartista accetta la proposta granata, partendo alla volta dell'Italia all'età di 16 anni per vestire la maglia del Torino. La stagione 2022-2023 è la prima sotto la Mole. Perciun sorprende tutti nelle fila dell'Under 17 a suon di gol e assist e diventando un punto fermo della formazione di Aniello Parisi nel giro di sei mesi; a gennaio così viene promosso in Under 18 con Antonino Asta, dove trova spazio e cresce ulteriormente. Chiude la prima stagione in Italia con 25 presenze tra Under 17 e Under 18 impreziosite da 9 gol e 5 assist. Tanto basta al Toro per valutare Perciun. Ciò che i numeri non raccontano è la qualità del giovane trequartista al di là del tabellino dei marcatori. Giocatore di fantasia, Perciun è il classico giocatore la cui inventiva può cambiare le carte in tavola; conta a sua disposizione un destro educato, non a caso è specialista anche per quanto riguarda punizioni e tiri a giro. E così ad agosto arriva la firma sul primo contratto da professionista, mossa voluta con forza dalla dirigenza e da tutti gli addetti del Settore giovanile del Toro che individuano nel classe 2006 uno degli elementi più interessanti del vivaio granata

Chi è Sergiu Perciun: stagione 2023-2024, apprendistato tra Under 18 e Primavera — Nella stagione 2023-2024 Perciun si divide inizialmente tra Under 18 e Primavera. Il trequartista granata comincia il campionato in Under 18 dove continua a dimostrarsi un talento non indifferente, nel mentre inizia a raccogliere le prime convocazioni con Scurto pur senza trovare spazio in Primavera. A gennaio Perciun conta già 7 gol in Under 18, conseguentemente dimostrando un altro passo viene promosso in pianta stabile in Primavera. Nella squadra allenata da Giuseppe Scurto, essendo un 2006, si ritrova ad essere uno dei più piccoli ma nonostante ciò si fa ben vedere quando chiamato in causa. Anche qui i numeri parlano: 10 reti e 2 assist tra U18, Primavera e Coppa Primavera. Seconda annata convincente, si conclude con un'altra firma di contratto, questa volta sul rinnovo fino al 2027 con prolungamento di altri tre anni con il Torino.

Chi è Sergiu Perciun: stagione 2024-2025, lo stop in estate e la rinascita — La stagione 2024-2025 per Sergiu Perciun si è aperta con l'obiettivo della consacrazione in Primavera. Dopo essere stato una delle note liete nell'anno precedente, c'erano tutte le premesse per diventare un punto fermo della squadra di Tufano. La stagione tuttavia parte non nel migliore dei modi, per cause di forza maggiore. Un infortunio stoppa Perciun in ritiro, alla prima di campionato un verdetto ancora pesante dopo uno scontro di gioco: frattura al quinto metatarso del piede destro, necessaria operazione chirurgica. Il numero 10 granata salta tre mesi di campionato, poi inizia una lenta ripresa per evitare ricadute. I primi novanta minuti arrivano solo a gennaio, ma le condizioni migliorando anche con la gestione. Così Perciun torna a poter essere un elemento su cui contare in Primavera. Riprendendo il ritmo, il trequartista moldavo torna a regime e torna tra i protagonisti in campionato. La rete all'Inter, il 3-3 siglato al 91' nel derby con esultanza rabbiosa e l'ultimo sigillo con il Cesena portano a 3 il bottino di reti in Primavera 1. L'aspetto più importante resta aver ritrovato continuità, indispensabile per poi far vedere la qualità in campo. Ora, la soddisfazione più bella di una stagione difficile: l'esordio in Serie A con tanto di partecipazione al gol di Dembelè, che come lui arriva dalla Primavera granata. Un primo passo che sa di futuro.