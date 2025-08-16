Torino, Coco da partente a titolare: l’infortunio di Ismajli lo chiama in causa

Dal rischio addio al ruolo da titolare: l’infortunio di Ismajli rilancia Coco

Enrico Penzo Redattore 16 agosto - 13:30

Il calcio è fatto di sliding doors. Saul Coco lo sa bene: fino a poche settimane fa sembrava possibile il suo addio a Torino in questa finestra di mercato, dopo un primo anno in granata vissuto senza continuità. Tra sirene prima provenienti dal Qatar e poi dalla Russia, l'addio del giocatore era uno scenario più che plausibile. Ora, invece, il destino gli regala una nuova grossa chance in maglia granata.

Coco, con il Modena è la tua occasione — L’infortunio occorso ad Ardian Ismajli – stop previsto tra le due e le quattro settimane – apre infatti uno spazio importante nelle rotazioni difensive di Baroni. E già lunedì, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Modena, primo impegno ufficiale della stagione, il centrale è in pole per una maglia da titolare. Una situazione che ribalta completamente lo scenario per Coco: da alternativa a possibile protagonista, chiamato a garantire solidità in un reparto dove in questo momento la coperta è cortissima.

Coco, da possibile a uscita alla possibilità del rilancio — Con l’assenza di Ismajli, i granata hanno a disposizione soltanto Maripan, Coco e Masina come centrali: un quadro che porterà Baroni a fare affidamento su tutti. La dirigenza dovrà muoversi per assicurare rinforzi nel settore difensivo, così da allungare una rosa che oggi appare troppo fragile nel reparto arretrato. Per il Torino la Coppa Italia rappresenta subito un test di carattere, utile a ritrovare ritmo e certezze. Per Coco, invece, può diventare il trampolino di (ri)rilancio: l’occasione per dimostrare di poter essere ancora una risorsa, e non una pedina di mercato.