Torino-Como 1-5 è solo la punta dell’iceberg: le analogie di tante goleade subite

Il 24 novembre 2025 il Torino ha perso 1-5 in casa contro il Como: una vittoria storica per i lariani e una data che potrebbe sembrare significativa anche per il Toro, ma che in realtà si aggiunge alla lunga lista di goleade subite dai granata negli ultimi anni. Giornate che raccontano di un Torino che, se colpito, troppo spesso abbassa la testa. Tra l’altro, non è la prima goleada incassata sotto la gestione Baroni. Proprio a Torino il suo cammino in Serie A è iniziato con un pesantissimo 5-0 a San Siro contro l’Inter. Anche in quell’occasione il Torino non è praticamente sceso in campo: il modulo scelto dal mister ha messo a nudo tutti i limiti dei suoi giocatori, in particolare quelli della linea difensiva. E non si tratta neppure della prima sconfitta pesante subita da Baroni negli ultimi anni. Una delle più dolorose risale ai tempi della sua esperienza sulla panchina della Lazio, ancora una volta contro l’Inter: un incontro chiuso con un impietoso 0-6. Prima di ripercorrere queste pesanti sconfitte è doveroso sottolineare che le partite che stiamo per riscoprire non sono adatte ai deboli di cuore (e di stomaco). Ma è altrettanto importante chiarire il senso di questo viaggio nel passato: suscitare domande e riflessioni. Cosa significa essere del Toro? E cosa accomuna tutte queste umiliazioni?