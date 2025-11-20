Torino-Como, possesso palla agli estremi opposti: il confronto

Torino e Como si affrontano in una partita che è anche un duello di identità. Da una parte c'è la squadra di Baroni, dall'altra quella di Fabregas. L'operato dei due tecnici e degli uomini a loro disposizione sta mettendo in luce le peculiarità dell'una e dell'altra formazione, nelle loro differenze. Una su tutte: il possesso palla.

Como, i dati sul possesso palla: è un marchio di fabbrica di Fabregas

Il Torino si ritroverà contro una squadra con predilezione opposta. Il Como infatti vanta il 60.5% di possesso palla medio, dato che nessun'altra squadra di Serie A è riuscita a eguagliare. Inoltre i lariani sono sesti per precisione passaggi con l'86%. I numeri raccontano di una formazione che scende in campo con la precisa intenzione di dettare il ritmo della partita, con fraseggi e gestione accurata del pallone. Una scelta che sta pagando considerando per le qualità del Como, capace di portarsi nella prima parte di stagione alle porte della zona che varrà l'Europa. Lo scontro diretto sarà l'occasione di vedere le due filosofie a confronto e capire se l'una o l'altra proverà a sorprendere.