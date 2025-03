Torino, con l’Empoli anche incroci di mercato: Anjorin resta sul taccuino granata

L'incrocio tra Torino ed Empoli non offre solo spunti di campo, ma strizza l'occhio anche al mercato. I due club negli ultimi anni si sono stretti più volte la mano in sede di trattativa. L'ultima questa estate: Walukiewicz raggiunge Torino, Pellegri e Sazonov partono in direzione Empoli. Prima ancora era stata la volta di Ricci. E il futuro potrebbe riproporre questo asse, magari già in estate, con un nome che sembrerebbe non aver mai lasciato il taccuino granata, quello di Tino Anjorin.

Tino Anjorin non è un nome nuovo per il Torino. Il centrocampista inglese, classe 2001, era già stato attenzionato dal club granata nella più recente sessione invernale. Allora il Toro era impegnato su due fronti: la lunga e prioritaria trattativa con Casadei da un lato, le possibili alternative dall'altro. Tra queste aveva preso quota proprio Anjorin, attenzionato anche dall'Atalanta. L'Empoli non accettò nessuna corte - sembrava ai tempi che potesse prevalere la Dea, disposta a lasciare il giocatore in Toscana fino a fine stagione -, il Torino puntò tutto su Casadei. Nulla di fatto, quindi. In estate però la situazione potrebbe cambiare.

Torino, perché Anjorin potrebbe riproporsi in estate

In estate il parco dei centrocampisti granata avrà verosimilmente bisogno di essere puntellato. Salvo sorprese, il Toro avrà almeno uno slot da coprire visto che Karol Linetty è in scadenza a giugno e che finora sembra tutto fermo per un'eventuale rinnovo. Poi c'è da capire cosa ne sarà di Ivan Ilic. A gennaio è andato a un passo dal trasferimento in Russia, poi saltato; ora è rientrato in rosa, ma è da capire quanto effettivamente possa esserne considerato parte anche in futuro. Da attendersi infine assalti per Samuele Ricci, primo candidato a diventare uomo mercato come d'altronde era già stato la scorsa estate. Diversi i punti interrogativi quindi, tutti ancora da colmare e ampio spazio per le possibilità che il mercato offre. Tra queste Tino Anjorin, che dopo essere stato attenzionato da Vagnati nella gara d'andata potrebbe dover assistere dalla panchina la sfida di ritorno: è tornato in gruppo dopo un'infortunio di basso grado alla coscia, ma resta in dubbio per il Torino.