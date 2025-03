Torino, da Parma a Parma: la rinascita è iniziata proprio contro i gialloblù

Torino, con l'anno nuovo la rinascita

Con l'inizio del 2025 il Torino è rinato dalle proprie ceneri, ma quali sono le ragioni? Sicuramente la maggior parte dei meriti spetta a Paolo Vanoli, che con spirito battagliero non ha mai mollato, nemmeno nei momenti più bui. La squadra da inizio anno ha cambiato atteggiamento ed in campo ora la grinta è davvero visibile. Inoltre ad aver inciso nelle ultimissime prestazioni sono presenti anche ulteriori fattori. Il primo su tutti è la campagna acquisti di gennaio. Gli arrivi di Casadei, Elmas e Biraghi hanno potenziato una squadra che faticava molto. La possibilità di avere delle alternative, soprattuto a centrocampo, si è rivelata essenziale per la squadra, che ora può permettersi di cambiare assetto in base alla tipologia di match. Questo nuovo Toro sicuramente possiede ancora numerosi difetti, ma la strada compiuta è tanta e con Vanoli questo gruppo può ancora migliorarsi.