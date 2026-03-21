Torino, D’Aversa al bivio a centrocampo: Prati e Ilkhan in ballottaggio

Una poltrona per due, o meglio una maglia da titolare per due. Se la contendono contro il Milan due giocatori che in questo momento stanno mettendo in difficoltà, nel senso più positivo del termine, D'Aversa all'ora delle scelte: Prati e Ilkhan, in lizza entrambi per un posto al centro della mediana a San Siro e nel Torino.

Torino, Prati o Ilkhan? L'alternanza con D'Aversa

L'alternanza tra Prati e Ilkhan prosegue da settimane, anche se a lungo è stata solo a distanza. Nella prima di D'Aversa sulla panchina granata la scelta è stata obbligata, visto che Ilkhan ha dovuto a scontare la squalifica di una giornata contro la Lazio. Per la sfida al Napoli è stato schierato ancora Prati, con il turco rimasto a guardare in panchina. Poi l'ultima gara, Torino-Parma. Questa volta D'Aversa dà fiducia a Ilkhan e concede solo l'ultimo quarto d'ora all'ex Cagliari. L'arrivo di Prati a gennaio in generale ha rimesso in piedi una concorrenza che si era sfoltita con i saluti ad Asllani per la mattonella da centrale: Ilkhan si è ritrovato, dopo i continui tentativi di trovare più spazio a inizio stagione, un compagno ma anche un avversario per lo stesso obiettivo. Chi giocherà contro il Milan? D'Aversa medita.