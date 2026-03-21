Torino, D’Aversa al bivio a centrocampo: Prati e Ilkhan in ballottaggio

Torino, le parole di D'Aversa su Prati e Ilkhan—
"Le caratteristiche sono diverse - ha spiegato D'Aversa alla vigilia della sfida al Milan, per poi elencarle - Prati porta più fisico, ma Ilkhan ha un terzo tempo sullo stacco di testa, ha più frequenza di passo rispetto a lui". Così si è creato un ballottaggio vero e proprio con D'Aversa chiamato a decidere di volta in volta su quale giocatore puntare a centrocampo. Nella valutazione si inseriscono naturalmente anche le qualità dell'avversario da contrastare: "La scelta la determina anche il giocatore che loro andranno ad affrontare in quella porzione di campo". Il Milan vanta uno dei centrocampi con maggior qualità all'interno del campionato: la classe di Madric è indubbia, con lui dovrebbero esserci Fofana e Rabiot. Non sarà un duello semplice quello che aspetta Ilkhan o Prati. Entrambi scalpitano, per dimostrare il proprio valore.
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