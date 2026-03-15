Torino, D’Aversa fa due su due in casa: quattro gol in 90′ mancavano dal 2022

I granata vincono due partite su due in casa con il nuovo allenatore: solo altri tre tecnici ne sono stati in grado e 4 gol all'Olimpico mancavano da 4 anni

Federico De Milano Caporedattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 08:29)

Il successo contro la Lazio di due settimana fa è stato replicato anche venerdì sera contro il Parma, ex squadra di Roberto D'Aversa che però si è dovuta piegare con il punteggio di 4-1 ai granata. Il nuovo allenatore del Torino è così riuscito a fare due vittorie su due per quanto riguarda le partite casalinghe (con in mezzo la sconfitta a Napoli) e si tratta di un dato non banale visto che nell'era dei tre punti sono riusciti solamente altri tre allenatori del Toro a farlo. Quest'ultima vittoria interna è inoltre arrivata con ben quattro gol messi a referto, un bottino che non si vedeva da più di quattro anni tra le mura granata.

D'Aversa come altri tre colleghi: due vittorie su due interne con il Toro — Che l'impatto di D'Aversa sulla panchina del Torino sia stato importante lo dice la classifica perché Duvan Zapata e compagni sono riusciti a mettersi in tasca sei punti, dal momento dell'arrivo del tecnico pescarese all'ombra della Mole. In questo modo la zona rossa della classifica si è allontanata togliendo un po' di ansie e paura dalla squadra. Contro la Lazio e il Parma sono quindi arrivati due successi casalinghi consecutivi per il Toro e soltanto altri tre allenatori granata erano riusciti a farcela nell'era dei tre punti. Si tratta di Renato Zaccarelli nel marzo 2003, Gianni De Biasi nel marzo 2007 e Walter Mazzarri nel gennaio 2018.

Torino, quattro gol in casa non si vedevano da più di quattro anni: ultima volta nel gennaio 2022 — Un altro ottimo segnale che arriva dal Torino di D'Aversa è relativo al numero di gol segnati. In tutte e tre le gare con questo nuovo allenatore, la squadra è sempre andata in rete ma spiccano ovviamente le quattro marcature realizzate contro il Parma venerdì sera. In queste ultime stagioni non erano arrivati mai quattro gol in una singola partita da parte del Toro. Per ritrovare un dato simile bisogna infatti tornare alla gestione Ivan Juric quando nel maggio 2023 sul campo dello Spezia i granata si imposero 0-4 (autorete, Ricci, Ilic e Karamoh) Considerando invece solamente le partite allo stadio Olimpico Grande Torino, bisogno tornare indietro addirittura al gennaio 2022, si tratta quindi di un'attesa di oltre quattro anni. L'ultima vittoria interna del Toro con quattro gol all'attivo è infatti il 4-0 contro la Fiorentina, quando l'allenatore era ancora Ivan Juric (con reti di Singo, Sanabria e doppietta di Brekalo).